نشر الفنان محمد رمضان، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، ظهر فيها ناظرًا إلى الأسفل من أعلى مبنى عالٍ، وعلق عليها: "دعهم يتحدثون لأطول فترة ممكنة".

ونشر محمد رمضان الصورة على انستجرام بعد تحديد نقابة المهن الموسيقية، موعدا بعد إجازة عيد الأضحى، لنظر الشكوى المقدمة من المنتج محسن جابر، والتي يطالب فيها بمنع محمد رمضان من الغناء لوجود التزامات تعاقدية بينهما تتضمن العديد من الشروط الخاصة بعدم إحياء رمضان لأي حفل غنائي إلا من خلال شركة محسن جابر.

ومن المقرر، أن تعقد الشؤون القانونية بنقابة المهن الموسيقية جلسة استماع خاصة لبحث الشكوى بحضور جميع الأطراف.

وكان رمضان، أعلن منذ أيام من خلال حساباته المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، عن حفله الغنائي الجديد داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي والمقر عقده يوم 23 من الشهر الجاري.