لو هتسافر تشتغل في السعودية.. شروط الحصول على تأشيرة عمل

يسعى الكثيرون من الشباب للبحث عن فرص عمل في المملكة العربية السعودية، ويمكن الحصول على تأشيرة والعمل إذا توفرت بالمتقدم بعض الشروط، خاصة بعد الامتيازات التي وضعتها المملكة الخاصة بإلغاء نظام الكفالة.

وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، شروط الحصول على تأشيرة عمل في المملكة العربية والسعودية، بالإضافة إلى خطوات الاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي للعمالة الوافدة، وفقًا لما نشر بموقع السفارة السعودية بالقاهرة..

شروط الحصول على تأشيرة عمل بالمملكة

يمكن الحصول على تأشيرة عمل المملكة العربية السعودية، من خلال استيفاء بعض الشروط وهي كالآتي:

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على تأشيرة عمل عن 21 عام.

يجب أن تكون المؤهل الدراسي للطالب للتأشيرة مطابق مع طبيعة العمل المستقدم عليه.

مطابقة المهنة المستقدم عليها للمهنة المسجلة في جواز سفر المستقدم.

إذا كان المتقدم للحصول على التأشيرة، يرغب في تغير المهنة أو طبيعة العمل، فيجب التعامل مع وزارة العمل السعودية.

يمنع الحصول على تأشيرة عمل لمهنة الجزارة لغير المسلمين.

لا يحق لغير المسلمين العمل في مهنة الجزارة.

ويلزم على صاحب العمل سواء كان فرد أو شركة أو مؤسسة أن يزود الوسيط بعنوانه، وأرقام الهاتف والسجل المدني.

لابد أن يكون راغب العمل بالمملكة مقيمًا في وطنه الأصلي إقامة دائمة.

يتوجب أن يكون ضمن الأوراق التي يقدمها المستقدم شهادة من موطنه تفيد حسن سيره وسلوكه.

ويستلزم أيضا لقبول طلب استخراج التأشيرات، أن يتم تقديم المستخدم شهادة طبية تفيد خلوه من أمراض الالتهاب الكبدي الوبائي أو الإيدز.

شروط الاستفادة من خدمة التنقل الوظيفى للعمالة الوافدة

ويمكن للعامل بالمملكة العربية السعودية الاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي في حال توفرت فيه عدة شروط هي:

أن تكون المنشأة مؤهلة للحصول على تأشيرات حسب الأنظمة والالتزام بضوابط برنامج حماية الأجور وضوابط برنامج توثيق ورقمنه العقود والتقييم الذاتي.

عدم وجود عقد عمل موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد وهي 3 أشهر من دخول العامل، أو عدم دفع أجر العامل لـ 3 أشهر متتالية، أو في حالة تغيب صاحب العمل إما بسفر أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر.

إذا انتهت رخصة العامل الوافد أو إقامته.