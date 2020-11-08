العاهل السعودي وولي العهد يهنئان بايدن برئاسة أمريكا

هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، رئيس أمريكا الجديد جو بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وقبل قليل، قال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، اليوم الأحد، إنه تحدث إلى الرئيس المنتخب جو بايدن الديمقراطي، لتهنئته بفوزه.

وأضاف الجمهوري بوش في بيان، إن بوسع الأمريكيين أن يثقوا في أن الانتخابات الأمريكية كانت "نزيهة في الواقع.. ونتيجتها واضحة".

وتابع: "الرئيس دونالد ترمب له الحق في طلب إعادة إحصاء الأصوات، ورفع طعون قانونية".

يذكر أن المرشح الديمقراطي جو بايدن، فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية على الرئيس الجمهوري، دونالد ترمب، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية بارزة أمس السبت.

وقال جو بايدن في خطاب إعلان النصر متوجّهاً إلى أنصاره الذين احتشدوا في الهواء الطلق في مسقط رأسه ويلمنتغون بولاية ديلاوير "حان وقت الشفاء في أمريكا (...) أتعهّد بأن أكون رئيساً لا يسعى إلى التقسيم بل إلى التوحيد". وإذ أقرّ بأنّ أنصار ترمب أصيبوا بخيبة أمل جرّاء فوزه، قال "هؤلاء ليسوا أعداءنا. إنهم أميركيّون".

كما ذكر أن أكثر من 74 مليون أمريكي صوتوا له، لافتاً إلى أن إدارته ستصنع التاريخ مع اختيار أول امرأة لمنصب نائب الرئيس، وهي كامالا هاريس.

فيما كشف مصدران لشبكة "CNN" الأمريكية، عن تواصل جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الأخير للاعتراف بنتيجة الانتخابات.

وتأتي تلك الخطوة بعد بيان من حملة ترامب، صدر بعد لحظات من إعلان مؤشر "CNN"، بأن جو بايدن، سيصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، وقال فيه إن على بايدن "عدم الاستعجال وتزييف أنه الفائز"، وأن السباق الانتخابي "بعيد عن النهاية".

وقال ترامب: "لن أرتاح حتى يحظى الشعب الأمريكي بفرز أصوات صادق، الذي يستحقونه والذي تطلبه الديمقراطية".

ووفقا لـ كايت بيدنجفيلد، نائب حملة "بايدن- هاريس" الانتخابية، فإنه لم يكن هناك أي تواصل بين بايدن وترامب، أو أي ممثلين عن الجانبين مع بعضهما البعض منذ إعلان بايدن رئيسا منتخبا.

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأصدر ترامب بيانا ندد فيه بإعلان العديد من الوكالات ووسائل الإعلام فوز بايدن، قائلا إن هذه القنوات تساعد المرشح الديمقراطي "بشكل خاطئ" على الظهور في ثوب المنتصر، كما توعد باللجوء إلى القضاء للاحتجاج على نتائج الاقتراع - وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وقال "ترامب" في البيان الذي نشرته حملته: "الحقيقة الواضحة هي أن هذه الانتخابات لم تنته بعد، لم تتم المصادقة على فوز جو بايدن، في أي ولاية، فضلا عن الولايات المجبرة على إعادة إحصاء الأصوات، والولايات التي قدمت فيها حملتنا طعونا قانونية صحيحة ومشروعة".