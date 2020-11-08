دير المحرق يحتفل برسامة راهب و3 قساوسة وترقية 8 قمامصة

احتفل دير السيدة العذراء بجبل قسقام بالقوصية في محافظة أسيوط والمعروفة بالدير المحرق، اليوم، بانضمام راهب جديد لمجمع رهبانه، بعد أن اجتاز فترة الاختبار الرهباني المقررة بالدير، وكذلك سيامة ثلاثة من الرهبان كهنة في درجة القسيسية وثمانية من الرهبان القسوس في رتبة القمصية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الصلوات شهدت مشاركة ثمانية من الأساقفة وجميعهم من أبناء الدير ذاته، فإلى جانب أسقف ورئيس الدير الأنبا بيجول، شارك في الصلوات: "الأنبا بيمن اسقف نقاده وقوص، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن، والأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي، والأنبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط"، فضلا عن مشاركة مجمع رهبان الدير.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة، أنه أقيمت صلوات رهبنة الراهب الجديد قبل بدء صلوات رفع بخور باكر وفقًا لطقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وحمل الراهب الجديد اسم الراهب بولس المحرقي.

وأشار "حليم"، إلى أنه عقب انتهاء صلوات الرهبنة وبدء صلوات القداس الإلهي، وهو قداس الأحد الخامس من شهر بابه، أقيمت عقب صلاة الصلح، صلوات منح سر الكهنوت للرهبان الثلاثة لينالوا درجة القسيسية، وهم: "القس بموا المحرقي، والقس شيشوى المحرقي، والقس نحميا المحرقي".

وأوضح، أنه أعقب الصلوات رسامة الرهبان القسوس الثمانية في رتبة القمصية، وهم: "القمص فام المحرقي، والقمص ويصا المحرقي، والقمص سلوانس المحرقي، والقمص تادرس المحرقي، والقمص بنيامين المحرقي، والقمص بطرس المحرقي، والقمص داود المحرقي، والقمص أغابيوس المحرقي".

وكان بداية الشهر الجاري احتفل دير السيدة العذراء بجبل إخميم الشرقي، الحواويش، بسيامة أربعة كهنة جدد من بين رهبانه وكذلك رسامة خمسة آخرين من رهبانه ممن يحملون درجة القسيسية، قمامصة.

جاء ذلك ضمن صلوات القداس الإلهي الذي أقيم وشارك فيه إلى جانب أسقف ورئيس الدير الأنبا متاؤس، كل من: "الأنبا بساده مطران إخميم وساقلته، والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج"، ومجمع رهبان الدير.