مصدر: فريق أمني لكشف لغز اختفاء 5 أشقاء بشبرا الخيمة

قال مصدر أمني إنه تم تشكيل فريق أمني من قطاع الأمن العام وضباط مباحث القليوبية وضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة لكشف لغز اختفاء 5 أشقاء بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة منذ ما يقرب من 20 يوما.

وأضاف المصدر أن فريق البحث بدأ في جمع معلومات حول الواقعة وفحص علاقات الأسرة واستجواب عدد من الأقارب والجيران وحصر العداوات وجمع التحريات اللازمة لكشف لغز الاختفاء.

وأوضح المصدر أن الفريق يعمل على قدم وساق لكشف ملابسات الواقعة فى أسرع وقت، كما يتم فحص رسالة تهديد تلقاها والد الأشقاء المتغيبين فى محاولة لمعرفة من يقف وراء واقعة الاختفاء.

وكان "جمال حمدان"، والد الأشقاء الـ5 المختفين قد أكد تصريحات صحفية، أن أبناءه تغيبوا منذ 21 أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أنه لا يتهم شخصاً بعينه باختطافهم، وناشد الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لمساعدته في العثورة على أبنائه الخمسة.

وقال "حمدان" إن لديه 3 أبناء آخرين، غير الأشقاء الـ5 المختفين، وهم 3 ذكور، أكبرهم عمره 23 سنة، والأوسط 20 عاماً، والأصغر 14 سنة، وأوضح أن أبناءه المتغيبين هم 4 بنات وولد، "سامية"، وشهرتها "أميرة"، 21 سنة، و"رحمة" 16 سنة، و"منة" 8 سنوات، و"غرام" 5 سنوات، إضافة إلى "مصطفى" 3 سنوات واختفوا خلال توجههم لخالهم الذى يقطن بمنطقة بهتيم التابعة لشبرا الخيمة لحضور حفل زفاف ابنة خالتهم بمحافظة الشرقية، لكنهم لم يصلوا وهناك من شاهدهم ينزلون من التوك توك بالقرب من مستشفى بهتيم

وأوضح الأب أنه تقدم ببلاغ رقم 10711 لقسم ثاني شبرا الخيمة، كما تقدمت والدة أبنائه ببلاغ آخر في قسم أول شبرا الخيمة، مطالبا الأجهزة الأمنية بتكثيف جهود البحث للكشف عن مصير بناته وشقيقهم الطفل، وإرجاعهم إلى حضن الأسرة.