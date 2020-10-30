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حريق يلتهم طابقين بعمارة سكنية في شبرا الخيمة

كتب:

حسن صالح
08:18 م | الجمعة 30 أكتوبر 2020
جانب من الحريق

جانب من الحريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية علي حريق شب بمنزل في شارع "إبراهيم الدسوقي" بمنطقة بيجام بمدينة شبرا الخيمة، نتيجة تسرب غاز، وأتت النيران علي محتويات طابقين من المنزل دون خسائر بشرية.

تلقي اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بنشوب حريق بالطابقين الثالث والرابع بمنزل في منطقة بيجام بشبرا الخيمة بسب تسرب غاز وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وجرى السيطرة على الحريق الذى أتي علي جميع محتويات الطابقين وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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