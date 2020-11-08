مؤشرات أولية.. رئيس الزمالك المعزول يحصد 54 صوتا بعد فرز لجنتين

أظهرت، منذ قليل، نتيجة فرز لجنة مدرسة الشهيد محمد عفت رمضان بدائرة ميت غمر بالدقهلية على حصول رئيس الزمالك المعزول على عدد 23 صوتا بينما حصل المرشح أسامة أحمد محمد متولي على 34 صوتا، وأحمد إبراهيم أحمد السعيد على 26 صوتا، وأحمد محمود أحمد محمد 111 صوتا.

وكان رئيس لجنة كفر عوض مطر التابعة لدائرة ميت غمر، أعلن أول نتيجة بعد الفرز حيث تقدم كل من أحمد إبراهيم الألفي بـ427 صوتا، وبدوي عبد اللطيف والذي حصل على 429 صوتا يليهم أمير عبدالبديع 70 صوتا وأسامه راضي 67 صوتا بينما تراجع رئيس الزمالك المعزول وحصل على 31 صوتا فقط.

ويحسم 522 ألف صوت انتخابي أشرس معركة انتخابية تشهدها انتخابات مجلس النواب بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والتي يتابعها الكثير لما لها من طابع خاص لوجود رئيس نادي الزمالك المعزول بها علاوة علي 3 نواب حاليين مطلوب منهم اثنين فقط و 32 مرشحين أخرين الجميع يريد أن يقتنص كرسي البرلمان مما جعل الدائرة تعيش علي صفيح ساخن لن تهدأ حتى يتم إعلان الفائزين بها.

ومخصص للدائرة مقعدين وبها 169 لجنة انتخابية في 76 مقر انتخابي، منهم 35 لجنة بالمدينة، و 134 لجنة بالقري، وتبلغ الكتلة التصويتية للقري 414 ألفا و 448 صوتا، فيما تبلغ الكتلة التصويتية للمدينة 107 آلاف و 687 صوتا، بإجمالي عدد أصوات الدائرة 522 ألف و 135 صوتا، ولذلك يأتي الراهن الأكبر علي القري والتي تمثل 75% من الكتلة التصويتية.

ويخوض الانتخابات بالدائرة 5 أحزاب وهي: "مستقبل وطن له مرشحان، والمؤتمر والوفد الجديد، والمصريين، وحماة الوطن" ويدخل المنافسة 3 مرشحات أمام 32 مرشحا".

ولم تقتصر المنافسة علي المقعد الفردي فقط، بل أيضا في القائمة حيث يوجد علي رأس القائمة الوطنية النائب محمد المرشدي أمين حزب مستقبل وطن في الدقهلية، وفي المقابل الدكتور هشام عناني، ومعه عدد من أبناء ميت غمر في قائمة تحالف المستقلين.

وتعتبر دائرة ميت غمر واحدة من بين 10 دوائر انتخابية في الدقهلية يتنافس فيهم 351 مرشحاً، على 21 مقعداً فردياً، ويبلغ من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الدقهلية 4 ملايين و352 ألفا و87 ناخباً، وتضم 699 مركزاً انتخابياً، و1426 لجنة فرعية

أما بالنسبة لانتخابات القائمة فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولي ومخصص لها 17 مقعدا التي تتكون من 100 مقعد، ً موزعة على 6 محافظات، وهي محافظات " القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ"، ويتنافس عليهم قائمتين.