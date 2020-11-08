السلاب يحصد 208 أصوات والشهاوي 82 في اللجنة 2 بالجامعة العمالية

أسفرت نتيجة اللجنة رقم 2 بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، ومقرها الجامعة العمالية، عن تقدم المرشح محمد مصطفى السلاب، بعد حصوله على 208 أصوات، يليه تامر الشهاوي، 82 صوت، ثم سمر فودة 70 صوت، ثم طارق شكرى 62 صوت، وحصل المرشح عمرو السنباطي، على 61 صوتا، وحصل المرشح حمدى بخيت، على 47 صوت.

وشهدت الدائرة، منافسة حادة كما اعتادت على مدار الدورات التشريعية الماضية، والمعروفة باسم "دائرة الصفوة"، والتى يتنافس عليها 54 مرشح على النظام الفردى مقابل 3 مقاعد فقط من إجمالى مقاعد مجلس النواب .

ويأتى نصيب الأحزاب من هذه الدائرة ليكون بواقع 9 مرشحين، حيث يحظى كلا من النائب الحالى محمد مصطفى السلاب و عمرو السنباطى بدعم حزب مستقبل وطن، والدفع بالدكتور ماهر الجمال وشريف عونى عن حزب حماة الوطن ، إسلام الغزولى عن حزب المصريين الأحرار، وائل حنفى عن حزب العربى للعدالة والمساواه، وحزب أبناء مصر يدفع بكلا من طارق عبد العزيز ودكتور يحيى كرامة، ومدحت خفاجى عن حزب الوفد .أما المستقلين فهم لهم النصيب الأكبر بواقع 45 مرشح، وهم كلا من النائب الحالى اللواء تامر الشهاوى، والنائب الحالى اللواء حمدى بخيت، محمد ممدوح، اللواء باسم فكرى، مدحت يسى، محمد سمير ، أحمد كمال، راشد، تامي سمير عبد القادر، هانى عبد المجيد، ، محمد غنيم ، سمير عارف، فتحى الكينج، عصام شوشة ، محمد البكرى، إبراهيم ريتش، دكتور شادى نور الدين، أحمد سيد محمد ، أحمد البرى، محمد الصاوى، دكتور أحمد حسان، دكتور أيمن عبد الله، بشير سالم، الدكتور بدر الدين نورى خطاب، أحمد حمدى حسانين، أحمد عسل، طارق محجوب، محمد محى نوح، ماجد السيد، محمد فاروق حكم، اسماعيل العبادى، ثروت بطرس، محمد الهوارى، طارق شكرى .

ويأتى نصيب الدائرة من ترشح المرأة بها ليكون بعدد 10 مرشحات بصفة مستقل، وهن دعاء غانم، دكتورة مها سليم، المحامية أميرة همام، دعاء عبد العزيز عبد ربه، عائشة غنيمى، ريهام خيرت، سمر فرج فودة، هالة أمين، منار سعيد، ليلى مقلد.