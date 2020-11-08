صرف مكافأة لأسرة موظف توفي في انتخابات النواب بميت غمر

قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، صرف مكافأة استثنائية لأسرة المتوفى إلى رحمة الله تعالى محمد السعيد عبدالقادر، الموظف باللجنة رقم 148 بمدرسة بهاء الدين الابتدائية بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، الذي وافته المنية بعد إصابته بهبوط حاد أثناء التصويت.

وأكدت الهيئة صرف المكافأة لأسرته بخلاف المكافأة المقررة له نظير عمله باللجنة، بعد وفاته بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوفاة موظف من العاملين في الإشراف على العملية الانتخابية باللجنة رقم 148 بمدرسة بهاء الدين الابتدائية بميت غمر.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان اللجنة، وأكد الأطباء وفاة محمد السعيد عبدالقادر، موظف، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأوضح قاضي اللجنة وشهود العيان، أن الموظف كان يعمل في متابعة عملية التصويت داخل اللجنة، وفجأة سقط على الأرض، وبطلب الإسعاف تبين وفاته بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وحرر قاضي اللجنة مذكرة بالواقعة لعرضها على اللجنة العامة للانتخابات.

ونقلت سيارة الإسعاف، جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ميت غمر المركزي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على النيابة العامة للتصريح بالدفن.

وسجل اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، أمس السبت، أول إصابة بين العاملين في الإشراف على الانتخابات بالدقهلية، وذلك بإصابة موظفة مشرفة علي انتخابات بكسر في الترقوة في إحدى اللجان الانتخابية، إثر سقوط مروحة عليها داخل اللجنة أثناء قيامها بأداء عملها في الإشراف على إحدى لجان قرية سنجيد، في انتخابات مجلس النواب 2020.

وقال مصدر طبي، إن مستشفى أجا المركزي، استقبل "نجوى" 36 عاما، موظفة، مقيمة بقرية البهو فريك، دائرة المركز، وتبين إصابتها بكسر في الترقوة إثر سقوط مروحة سقف عليها أثناء عملها في الإشراف على أعمال لجنة مدرسة سنجيد الابتدائية.

وأضاف المصدر أنه بعد عمل الأشعات والفحوصات الطبية اللازمة تبين إصابة السيدة بكسر في عظام الترقوة، وجرى عمل الإسعافات الطبية اللازمة لها وحالتها العامة مستقرة.