كبار العلماء: الأزهر أكد على أن الحرية لا تعني سب المعتقدات

قال الدكتور محمود الهواري، مدير عام هيئة كبار العلماء، إن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم إلى مقر الأزهر الشريف ولقاؤه مع الشيخ أحمد الطيب "زيارة طيبة"، وأكد فيها الأزهر على أن الحرية لا تعني الانفلات وسب معتقدات الآخرين.

وأضاف "الهواري" في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "cbc" ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الحياة دون الحرية المنضبطة لا يمكن احتمالها، مشيرًا إلى أن اللقاء اليوم يؤكد على القواسم المشتركة بين أتباع الأديان المختلفة هي التي يجب الرجوع إليها من أجل العمل على التعايش السلمي بين البشر.

وأشار، إلى أن الأزهر في كل مؤتمراته وقوافل السلام يؤكد على ضرورة التعايش السلمي، من أجل إقامة الحجة على المخربين فلا يوجد دين يأمر بالقتل.

وتابع مدير عام هيئة كبار العلماء، أن الملمح المهم في زيارة وزير الخارجية أنه جاء للمؤسسة الدينية التي تتحدث باسم الإسلام وهي تمثل الروح الوسيطة ويمكن محاسبتها على مناهجها ولم يذهب إلى أي مكان آخر، لافتا إلى أن الأزهر سيكثر من الموفدين إلى الدول الأجنبية من أجل تغيير الصورة الذهنية الخاطئة عن الإسلام.