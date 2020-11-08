شيخ الأزهر لوزير خارجية فرنسا: أوروبا مدينة لنبينا والإساءة له مرفوضة

انتقد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الرسوم المسيئة للنبي، ودفاع الرئيس الفرنسي عنها، وقال الإمام الأكبر لوزير الخارجية الفرنسي، خلال لقائهما اليوم: إذا كنتم تعتبرون أن الإساءة لنبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- حرية تعبير، فنحن نرفضها شكلًا ومضمونًا.

وأضاف شيخ الأزهر: الإساءة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرفوضة تمامًا، وسوف نتتبع من يُسئ لنبينا الأكرم في المحاكم الدولية، حتى لو قضينا عمرنا كله نفعل ذلك الأمر فقط، أوروبا مدينة لنبينا محمد، ولديننا لما أدخله هذا الدين من نور للبشرية جمعاء.

الإمام الأكبر: حديثي بعيد عن الدبلوماسية حينما يأتي الحديث عن الإسلام ونبيه

تابع: نرفض وصف الإرهاب بالإسلامي، وليس لدينا وقت ولا رفاهية الدخول في مصطلحات لا شأن لنا بها، وعلى الجميع وقف هذا المصطلح فورًا، لأنه يجرح مشاعر المسلمين في العالم، وهو مصطلح ينافي الحقيقة التي يعلمها الجميع.

وقال الإمام الأكبر: حديثي بعيد عن الدبلوماسية حينما يأتي الحديث عن الإسلام ونبيه، صلوات الله وسلامه عليه، وتصريح وزير الخارجية الفرنسي في غضون الأزمة، كان محل احترام وتقدير منا، وكان بمثابة صوت العقل والحكمة الذي نشجعه.

وأوضح الطيب، أن المسلمون حول العالم (حكامًا ومحكومين) رافضون للإرهاب الذي يتصرف باسم الدين، ويؤكدون على براءة الإسلام ونبيه من أي إرهاب، والأزهر يمثل صوت ما يقرب من ملياري مسلم، وقلتُ إن الإرهابيين لا يمثلوننا، ولسنا مسئولين عن أفعالهم، وأعلنتُ ذلك في المحافل الدولية كافة، في باريس ولندن وجنيف والولايات المتحدة وروما ودول آسيا وفي كل مكان، وحينما نقول ذلك لا نقوله اعتذارًا، فالإسلام لا يحتاج إلى اعتذارات.

تابع: وددنا أن يكون المسئولون في أوروبا على وعي بأن ما يحدث لا يمثل الإسلام والمسلمين، خاصة أن من يدفع ثمن هذا الإرهاب هم المسلمون أكثر من غيرهم.