سفير القاهرة ببلجراد يفتتح سلسلة "أيام الثقافة المصرية"

افتتح سفير مصر في بلجراد عمرو الجويلى، سلسلة "أيام الثقافة المصرية: همس وادى النيل" الممتدة على مدار أسبوعين بمتحف مدينة "سومبور" فى شمال صربيا، جنباً إلى جنب مع عمدة المدينة ومدير المتحف.

وأبرز الجويلى فى كلمته الافتتاحية، أن تلك الفعالية تجمع لأول مرة مظاهر متنوعة للثقافة المصرية تحت شعار "من جداريات المعابد إلى شاشات السينما"، حيث تشمل جناحاً للمقتنيات القديمة للمتحف، ومعرضاً لصور المجوهرات والفن الإسلامى والخط العربى ولوحاً زيتية للحصان العربى المصرى ومحاضرات عن الأدب والآثار وعروضاً للأفلام المعاصرة وبثاً للموسيقى التقليدية وتذوقاً للطعام الأصلى وتقديماً للرقص الفلكلورى.

ونوه بأن تلك الأنشطة تعكس ثراء الهوية المصرية فى دوائرها الثقافية وانتماءاتها الإقليمية ونشاطها الدولى.

من جانبه، أشاد عُمدة مدينة "سومبور" بجمال وفخامة وثراء الفن المصرى وهو ما يمثل إضافة قيَّمة لما تتميز به المدينة من أنشطة فنية، معتبراً أنها فرصة فريدة لإبراز مصر كمقصد ثقافى غنى فى الأدب والصناعة والنحت والعمارة والرسم.

كما أشار مدير المتحف، إلى أن فكرة المعرض جاءت على خلفية مشاركة المتحف بـ22 قطعة أثرية فى المعرض المجمع الأول للمقتنيات المصرية فى صربيا منذ حوالى عام، معربا،ً عن تقديره لدعم السفارة لذلك النشاط المتكامل.