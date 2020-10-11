فيديو.. سهير عثمان: معرض تراثنا يحافظ على الهوية المصرية

أشادت الدكتورة سهير عثمان، أستاذ الفنون التطبيقية ورائدة فنون السجاد في مصر، بانطلاق فعاليات معرض تراثنا، للحرف اليدوية بمشاركة 600 صانع، مشددة على أنه يساهم في الحفاظ على الهوية المصرية، وأنها لأول مرة تشارك في هذا المعرض، وما لفت انتباهها هو كلمة تراثنا "كلمة تعني الاحتضان، بمعني أن التراث بتاعنا إحنا مش تراث مصر".

وقالت عثمان، خلال حوارها مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، إن افتتاح أو رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لمعرض تراثنا في حد ذاته يعطي رسالة للعالم بأننا في فنون حضارات مصر الـ 7 آلاف سنة، بمعني أن هناك أهمية كبيرة للغاية.

وتابعت، " بمجرد ما تم دعوتي للمعرض الذي أشارك فيه للمرة الأولى، كنت في غاية السعادة لأن جيناتي مصرية وفي كل فنون وحضارات مصر، وكنت سعيدة جدا بمعرض تراثنا، خاصة مع الدعم الكبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأشارت، إلى أنها شاركت بالمعرض بعملين عن خريطة مصر وخريطة سيناء.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح أمس السبت، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن إقامة المعرض تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.