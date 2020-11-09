سياسي: حديث "ترامب" عن التزوير لا يلقى اهتماما من الإعلام والمواطنين

قال باسم أبوسمية، الكاتب والمحلل السياسي، إن تدوينات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي كانت تأخذ صفة "العاجل" أصبحت الآن بلا جدوى، فحاليا ولت حقبة ترامب، بعدما أثبتت الأصوات الانتخابية كون جو بايدن هو الرئيس المنتخب الجديد.

وأضاف "أبوسمية"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن "ترامب" قد أعلن في أوقات لاحقه أن الانتخابات الأمريكية ستكون مزورة، وبعد الإعلان عن فوز "بايدن" أعلن اعتراضه على الانتخابات ونتائجها ووصفها بالتزوير، ولهذا لم تعد تلك التغريدات الخاصة به ذات اهتمام يذكر لدى الإعلام والمواطنين الأمريكان.

وأوضح أن نائبة الرئيس الجديد كاميلا هاريس تنحدر من جذور هندية لوالدتها وأب من مناطق غير أمريكية، ولكنها ولدت في أمريكا وعملت كمدعية عامة لفترة طويلة وأصبحت عضوة في الكونجرس وناشطة سياسية وذات شخصية قوية وتتمتع بالمعرفة والاطلاع والعلم: "تستحق عن جدارة أن تكون نائب الرئيس، ومن الممكن أن تكون رئيسا في المستقبل".

وأكد أن النائبة الجديدة هي مصدر ثقة وأثارت ارتباط الجمهور العريض من الأمريكان في مسقط رأسها وفي الولايات الأخرى، حتى باتت الفرحة التي عبر عنها الأمريكيون بفوزها أكثر من فرحتهم بفوز "بايدن"، مشيرا إلى أن الجمهور الأمريكي كان في حالة توتر شديد بسبب تصرفات "ترامب" وهجومة الشخصي على بايدن ونائبه.

وتابع: "دور باراك أوباما الأخلاقي والسياسي قد أداه في حملة بايدن الانتخابية، ولكن من الممكن أن يكون ناصحا له فيما بعد، ولكن هناك طاقم آخر هو من سيقدم له النصح، وأي رئيس يأتي للحكم يأتي بطاقمه وأسلوبه الخاص، ولن يكون امتدادا لأوباما مجددا، وسيعمل على علاج المشكلات التي تواجهه ليس بنفس الشكل الذي أداره أوباما من قبل".

وفند: "بايدن لن يعاود العلاقات مع الإخوان كما يردد البعض، هذا سحب من التداول السياسي منذ أن أعلن كتنظيم إرهابي بعد الثورة التي قام بها الشعب المصري".