أستاذ بهارفارد: بايدين سيتولى الحكم وقت ظهور لقاحين لكورونا

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ جامعة هارفارد، إن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن حظه سيئ وجيد في نفس الوقت فالسيئ أنه سيتولى الحكم وسط إصابات كبيرة في الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لكن الجيد أنه سيتم تنصيبه في 20 يناير وحينها سيكون هناك لقاحين للفيروس أعلنت عنهم شركتا "فايزر" و"استرزنكا" للأدوية.

وأضاف "حمدي" في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "cbc" ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب أخطأ عند أدخل السياسة في المواجهة مع الجائحة، وتعنت رافضًا ارتداء الكمامة الطبية الأمر الذي أثر على شعبيته وعلى صحته عقب إصابته بالفيروس وسط ارتفاع الإصابات اليومية بالكورونا إلى 120 ألف حالة ومنع التنقل بين الولايات.

وطالب أستاذ جامعة هارفارد، المصريين بعد الاستهتار بالفيروس مع انتظار مصر الموجة الثانية، خاصة أن الإصابات تأتي دون نوبات إسهال وارتفاع دراجات حرارة، مضيفا أن استهتار البعض قد يؤدي إلى إصابات عالية إذا لم يتم اتخاذ احتياطات عالية من جانب الأشخاص المتمثلة في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.