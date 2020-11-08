رئيس الزمالك المعزول في المركز الأخير بـ31 صوتا بلجنة ميت غمر الثانوية

أظهرت نتيجة لجنة 155 بمدرسة ميت غمر الثانوية الفنية الصناعية، خلال المؤشرات الأولية عن حصول رئيس الزمالك المعزول على 31 صوتا، وبدوى عبداللطيف على 89 صوتا، وأسامة راضي على 154 صوتا، وأحمد الألفي على 91 صوتا، وعبدالفتاح البحراوي على 362.

ويحسم 522 ألف صوت انتخابي أشرس معركة انتخابية تشهدها انتخابات مجلس النواب بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والتي يتابعها الكثير لما لها من طابع خاص لوجود رئيس نادي الزمالك المعزول بها علاوة علي 3 نواب حاليين مطلوب منهم اثنين فقط و 32 مرشحين أخرين الجميع يريد أن يقتنص كرسي البرلمان مما جعل الدائرة تعيش علي صفيح ساخن لن تهدأ حتى يتم إعلان الفائزين بها.

ومخصص للدائرة مقعدين وبها 169 لجنة انتخابية في 76 مقر انتخابي، منهم 35 لجنة بالمدينة، و 134 لجنة بالقري، وتبلغ الكتلة التصويتية للقري 414 ألف و 448 صوتا، فيما تبلغ الكتلة التصويتية للمدينة 107 ألف و 687 صوتا، بإجمالي عدد أصوات الدائرة 522 ألف و 135 صوتا، ولذلك يأتي الراهن الأكبر علي القري والتي تمثل 75% من الكتلة التصويتية.

ويخوض الانتخابات بالدائرة 5 أحزاب وهم " مستقبل وطن له مرشحان، والمؤتمر والوفد الجديد، والمصريين، وحماة الوطن" ويدخل المنافسة 3 مرشحات أمام 32 مرشحا.

ولم تقتصر المنافسة علي المقعد الفردي فقط، بل أيضا في القائمة حيث يوجد علي رأس القائمة الوطنية النائب محمد المرشدي أمين حزب مستقبل وطن في الدقهلية، وفي المقابل الدكتور هشام عناني، ومعه عدد من أبناء ميت غمر في قائمة تحالف المستقلين.

وتعتبر دائرة ميت غمر واحدة من بين 10 دوائر انتخابية في الدقهلية يتنافس فيهم 351 مرشحاً، على 21 مقعداً فردياً، ويبلغ من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الدقهلية 4 ملايين و352 ألف و87 ناخباً، وتضم 699 مركزاً انتخابياً، و1426 لجنة فرعية

أما بالنسبة لانتخابات القائمة فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولي ومخصص لها 17 مقعدا التي تتكون من 100 مقعد، ً موزعة على 6 محافظات، وهي محافظات " القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ"، ويتنافس عليهم قائمتين.