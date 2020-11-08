انهيار رئيس الزمالك المعزول وخناقة بألفاظ خارجة مع حملته: عليا الطلاق ما هسكت

كشفت مصادر، مقربة من حملة رئيس الزمالك المعزول، المرشح في انتخابات مجلس النواب بدائرة ميت غمر بالدقهلية، أن رئيس الزمالك المعزول، أصيب بحالة هلع شديدة بعد ظهور مؤشرات الفرز في عدد من اللجان بعد نهاية اليوم الثاني، من التصويت.

وقالت المصادر، لـ"الوطن"، إن رئيس الزمالك دخل في مشادات كلامية مع عدد من المحيطين به، واستخدم ألفاظا خارجة، تعبيرا عن غضبه من المؤشرات الأولية للنتائج.

وأوضحت المصادر، أن رئيس الزمالك هدد باتخاذ خطوات وإجراءات لم يفصح عنها، وقال: "أنا مش هسكت، عليا الطلاق هولع الدنيا، لو خرجت من السباق خسران"، موجها اتهامات "مرسلة" إلى أطراف، زعم أنها تقف وراء خسارته.

وتستمر عملية فرز الأصوات بالدائرة، ولم تعلن أي نتائج رسمية بعد، وتصدرت مدينة ميت غمر، "تريند" تويتر في مصر، مع انطلاق أول أيام التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، أمس السبت.

وتشهد محافظة الدقهلية، انتخابات ساخنة وتقع ضمن محافظات المرحلة الثانية ومقسمة إلى 10 دوائر انتخابية، ويتنافس بها 351 مرشحاً على 21 مقعداً فردياً، ويبلغ من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 4 ملايين و352 ألفا و87 ناخباً.

وتضم المحافظة 699 مركزاً انتخابياً، و1426 لجنة فرعية، أما بالنسبة لانتخابات القائمة فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولى ومخصص لها 17 مقعدا في الدائرة المكونة من 100 مقعد، موزعة على 6 محافظات هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ، ويتنافسفيها قائمتان هما القائمة الوطنية "من أجل مصر"، وقائمة "تحالف المستقلين".