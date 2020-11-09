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السعيد يحصد 251 صوتا وحماد 212 في اللجنة 104 بالإمام محمد عبده بحلوان

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أحمد عصر
12:16 ص | الإثنين 09 نوفمبر 2020
نتائج الفرز بحلوان

نتائج الفرز بحلوان

أسفرت نتائج الفرز في اللجنة رقم 104 ومقرها مدرسة الإمام محمد عبده الابتدائية التابعة للدائرة رقم 19 بحلوان عن تقدم المرشح المستقل محمد السعيد بعدما حصل على 251 صوتا انتخابي.

بينما جاء في المرتبة الثانية المرشح عن حزب مستقبل وطن عيد حماد، بعدما حصل على 212 صوت انتخابي.

وفي المرتبة الثالثة جاء المرشح المستقل إبراهيم محجوب وقد حصل على 192 صوت انتخابي.

وفي المرتبة الرابعة جاءت مرشحة حزب الشعب الجمهوري منال خليفة حسنين ب 190 صوت، أما المرتبة الخامسة فشغلها مرشح حزب مستقبل وطن اللواء عبد النعيم حماد ب 140 صوت."

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين في اللجنة الفرعية رقم 104 بمدرسة الإمام محمد عبده بحلوان يبلغ 6433 صوتا انتخابيا.

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