معتز عبدالفتاح: الإعلام الأمريكي تخلى عن الموضوعية وشوَّه صورة ترامب

قال معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية، إنه يجب سد نقاط الضعف التي يمكن أن تمثل وسائل ضاغطة في التعامل مع الشأن المصري، من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، مشددًا على أن الشعب المصري قرر عدم السماح بمشاركة من يستغلون الدين في الحياة السياسية.

وأضاف عبدالفتاح، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة " ON"، أن إدارة بايدن ستسأل مصر عن سقف الحرية المتاح للمواطن المصري وحرية المنافسة في الانتخابات وتعدد مراكز صنع القرار في مصر، لافتًا إلى أن الديموقراطية قد تكون استبعادية، وذلك من خلال استبعاد الكيانات غير الوطنية التي لا تحترم الديموقراطية تحت شعار شهير "لا ديموقراطية لأعداء الديموقراطية".

ولفت، إلى أن المبدأ الألماني اعتمد على إحداث ديموقراطية بين تيارين يمين الوسط ويسار الوسط وتم استبعاد النازيون على اعتبارهم متطرفين جهة اليمين والشيوعيين لأنهم التيار المتطرف يساراً فتم طردهم من المعادلة خارج الحياة السياسية.

وأردف: "طلع اللي انت عاوز تطلعه بره الحياة السياسية لكن لا بد من إقامة مناخ ديموقراطي لكن إذا سألك أحدهم عندك ديموقراطية؟ ترد عليه وتقول له آه عندي وعندي تعدد وتنوع، وده مبدأ الديموقراطيين طول الوقت وهو استخدام مبدأ العالم الحر لأن استنساخ هذا المبدأ هو استنساخ للنموذج الأمريكي وهذا هو شعارهم حيث يرفضون التعامل إلا مع العالم الديموقراطي وهي فكرة مستمرة لديهم وتم تداولها عبر سنوات بأشكال مختلفة".

وأشار إلى أن الإعلام الأمريكي انتقل من الموضوعية إلى الإفصاح عن التحيزات وهو ظهر جليًا في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، إذ نجح في تشويه صورة دونالد ترامب: "هم مش المثل اللي إحنا نقتضي به في كل حاجة، لكن مش عاوزين في مصر إننا نعمل اللي إحنا عاوزينه، ولو في مشكلة نقول عشان الناس متسبناش وتروح حتة تانية، فلازم نبقى متوازنين على قد ما نقدر وننقل المشكلات".