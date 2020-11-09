تقدم مرشحي "مستقبل وطن" في اللجنة 38 بـ"الزهراء الإعدادية" بحلوان

أسفرت نتائج الفرز في اللجنة رقم 38 ومقرها مدرسة الزهراء الإعدادية بنين التابعة للدائرة رقم 19 بحلوان عن احتلال مرشحي حزب مستقبل وطن للمراكز الثلاثة الأولى، حيث حصد المرشح عبدالنعيم حامد المركز الأول بـ198 صوتا، وتلاه في المركز الثاني المرشح عرفة صالح بـ173 صوتا، بينما جاء المرشح عيد حماد في المركز الثالث بـ158 صوتا.

وفي المرتبة الرابعة جاء المرشح المستقل مصطفى دقدق بـ148 صوت، يليه النائب رضا البلتاجي المرشح المستقل بـ137 صوتا في المركز الخامس، يليه المرشحة عن حزب الشعب الجمهوري منال خليفة بـ125 صوتا انتخابيا.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في اللجنة الفرعية رقم 38 بمدرسة الزهراء الإعدادية بنين 6402 صوتا انتخابيا، حضر منهم 1003 أصوات، وكان إجمالي الأصوات الصحيحة منها 734 صوت، بينما كان إجمالي عدد الأصوات الباطلة 269 صوت انتخابي.

ويتنافس في الدائرة رقم 19 بحلوان 57 مرشح فردي على 3 مقاعد، بينما انحصرت القوائم المنافسة على المقاعد الـ100 في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا بين "القائمة الوطنية من أجل مصر" و"قائمة تحالف المستقلين".