إعلان نتيجة فرز الأصوات في ميت غمر.. و"المعزول" في المركز السادس

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان فرز الأصوات داخل دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والتي شهدت خسارة رئيس نادي الزمالك.

وجاء رئيس نادي الزمالك المعزول في المركز السادس بعدما سجل 2127 صوتا، ليخرج من سباق الإعادة في انتخابات مجلس النواب.

وجاءت نتيجة الأصوات داخل دائرة ميت غمر كالآتي:

أسامة أحمد محمد متولي راضي (22902 صوتا)، أحمد إبراهيم أحمد السعيد الألفي (31578 صوتا)، أحمد محمود أحمد محمد (14618 صوتا)، ناجي إبراهيم إبراهيم سيد الأهل (8810 صوتا)، أميمة السعيد عبدالغني همام حجازي (7194 صوتا)، عبدالفتاح عبدالحي محمد مصطفى (27468 صوتا)، بدوي عبداللطيف هلال بدوي (32488 صوتا)، يوسف محمد يوسف علي مناح (9137 صوتا)، حنان محمد علي مرسي عبده (5717 صوتا)، محمد الهادي إبراهيم أحمد عقل (8591 صوتا)، محمود نصر نصر عامر (16123 صوتا).

رضا محمود نصر إبراهيم (3102 صوت)، أحمد مجدي محمد عبدالرحيم عبدالهادي (7103 أصوات)، أحمد سمير عيسى إسماعيل الحنفي (8545 صوتا)، محمد موسى محمد موسى زارع (3690 صوتا)، السيد محمد محمدعبدالحميد حبو (9280 صوتا)، عمرو حاتم متولي الهواري (7622 صوتا)، راغدة عبداللطيف حافظ الشربيني (8115 صوتا)، محمود أحمد العزب سيد أحمد (24791 صوتا).

مصطفى محمد عزت حامد الشعار (3386 صوتا)، طارق عبدالحافظ أبوالنجا درويش (3617 صوتا)، أسعد موسى عتريس الجزار (2266 صوتا)، محمد منصور محمد منصور (1312 صوتا)، أيمن الغندور نصر الشاعر (1279 صوتا).

أسامة محمدالحسيني أبوالعينين حسن (2169 صوتا)، أحمد عادل محمد محمد علام (7280 صوتا)، أمير عبدالبديع عبداللطيف بدوي التلال (10972 صوتا)، عماد إبراهيم فوزي الدسوقي الغلبان (11062 صوتا)، إبراهيم علي إبراهيم الشناوي (9524 صوتا)، أمين عبدالحميد علي القرموطي (12876 صوتا) حاتم محمد أحمد محمدالفرارجي (6719 صوت) هاني أبوالمجد السيد محمد أبوالمجد (2357 صوتا)، نادر إبراهيم محمد عليوة (8251 صوتا) هلال نصر الدين السعيد السيد (6138 صوتا) رئيس نادي الزمالك المعزول (21271 صوتا).