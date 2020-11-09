رئيس التحرير

محمود مسلم

أعلى شراء في بنك عودة.. سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 9-11-2020

كتب:

امنية سعيد
09:57 ص | الإثنين 09 نوفمبر 2020
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

تقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم، الاثنين 9 نوفمبر الحالي، إذ إذ استقر الريال السعودي عند 4.17 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنك عودة.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجّل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

اقرأ المزيد:

أقل شراء في "المصرف المتحد".. سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8-11-2020

أعلى شراء في "الإسكندرية".. سعر الريال السعودي اليوم السبت 7-11-2020

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 6-11-2020.. أعلى بيع في "الإسكندرية"

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 5-11-2020.. أقل بيع في بنك مصر