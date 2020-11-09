التراس: "العربية للتصنيع" أكبر ظهير صناعي لمصر والعرب والأفارقة

قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، إنّ الهيئة هي "أكبر ظهير صناعي لمصر والدول العربية والأفريقية".

وأضاف التراس، في تصريحات صحفية عقب استقباله الشيخة فجر بنت على آل خليفة، رئيس لجنة التنمية المستدامة لاتحاد المستثمرات العرب بالبحرين، والدكتورة هدى يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب اليوم، أنّ الشراكات والتحالفات الاقتصادية بين الدول والشعوب، أحد ركائز أن لم تكن أهمها في تحقيق النماء والرخاء لشعوبنا في مصر والمنطقة العربية والقارة الأفريقية والغنية بكل الفرص والإمكانات للنمو والازدهار.

يأتي اللقاء في أعقاب رعاية الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لمؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي، الذي عقدت فعالياته خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر الحالي، حيث افتتحت أعماله بجامعة الدول العربية، وعُقد جلساته من مدينة الجلالة.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنّ مشاركة الهيئة في مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب، يتفق وغايات وأهداف الهيئة العربية للتصنيع والتي يمر اليوم ما يزيد عن 45 عاماَ لتكون درعا صناعيا عربيا في مجالات الإنتاج.

وأوضح التراس أنّه وبعد مرور 20 عاماَ على تحول ملكية هذه الهيئة لمصر كاملة؛ توفرت لها مقومات القدرة على أن تكون شريكا في الصناعة بكل مجالاتها؛ لتكون شريك يُصنع، ويُطور، ويُنمى، ويُدرب، ويُؤهل مصر لتكون لاعبا أساسيا في التنمية بالداخل والخارج.

وأشار إلى أنّ الهيئة العربية للتصنيع تتكون من 12 مصنعا، منها ما هو مملوك للدولة المصرية بالكامل، ومنها ما يتم بالتعاون الكامل مع كبرى الشركات العالمية لتكون الهيئة، أكبر ظهير صناعي لمصر والدول العربية والأفريقية.

كانت الشيخة فجر بنت على آل خليفة، قدمت درع تكريم للفريق عبدالمنعم التراس؛ في إطار رعايته لمؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي؛ وأيضا بمناسبة دعمه للمرأة المصرية والعربية والإنجاز الذي حققه باسم العرب ومصر في قطاع الصناعة والتدريب الصناعي على أحدث التقنيات التكنولوجية.