الكنيسة تدعو الكهنة لتشجيع الأقباط على التجاوب مع حملة مكافحة الديدان

دعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكهنة بجميع كنائس الكرازة المرقسية في مصر، لتشجيع أبناء الكنيسة ممن لديهم أطفال في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، على التجاوب مع الحملة التي تنفذها وزارة الصحة من خلال الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، عن طريق إعطاء قرص واحد من عقار "ميبيندازول" لتلاميذ هاتين المرحلتين لمكافحة انتشار مرض الديدان المعوية في الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر الحالي.

وأوضحت الكنيسة، في بيان صحفي عنها، أنّ الحملة التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، تستهدف إعطاء الأطفال للعقار من خلال المدارس.

وانطلقت الأحد الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بمدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، بمدارس الجمهورية تحت رعاية وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للقضاء على الديدان المعوية.

وبدأت فرق العمل الميداني التابعة لوزارة الصحة والسكان، عملها بمختلف مدارس الجمهورية للمرور على الطلاب داخل الفصول لتلقي الجرعات الوقائية اللازمة، لتستمر جولات فرق العمل الميدانية حتى 19 نوفمبر.

وصرحت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتورة نعيمة القصير، بأنّ الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية، ما هي إلا استكمالا لما تم بذله من مجهود حكومي بقيادة وزارة الصحة والسكان، موضحة أنّ "الحملة بدأت في العام الدراسي 2015 – 2016 في جميع مدارس مصر كخطوة يصاحبها خطوات مستمرة ومتراكمة من أجل الوصول إلى القضاء نهائيا على الديدان المعوية بين جميع الطلاب بمختلف المراحل الدراسية بالمدارس، وأهدت منظمة الصحة العالمية مصر 15 مليون قرص ميبيندازول يتناوله تلاميذ رياض الأطفال وطلاب المرحلة الابتدائية.

يذكر أنّ تلاميذ رياض الأطفال جرى ضمهم لأول مرة هذا العام للفئة المستهدفة، وذلك في إطار الشراكة المستمرة بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان من أجل ضمان مستقبل وصحة أفضل لأولادنا ولجموع الشعب المصري، ويصاحب الحملة نشر رسائل توعوية لزيادة وعي أولياء الأمور والطلبة بأهمية الحفاظ على الحياة الصحية للقضاء على الديدان المعوية.