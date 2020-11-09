"رواد النيل": قدمنا 30 ألف خدمة استفاد منها 14 ألف شاب خلال عام واحد

نجحت مبادرة "رواد النيل" الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية في تقديم نحو 30 ألف خدمة من خلال مراكز تطوير الأعمال، استفاد منها أكثر من 14 ألف شاب ورائد أعمال والشركات الصغيرة والناشئة خلال الفترة من سبتمبر 2019 وحتى سبتمبر 2020، تنوعت بين 10 خدمات رئيسية، منها دراسات الجدوى وتأسيس المشروعات والتراخيص وتيسير الحصول على تمويلات والتقييم المالي والتحول الرقمي.

وقال الدكتور أحمد حسني مدير برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة لمبادرة رواد النيل، إنَّ هذه الخدمات توزعت بين 11 ألفًا و536 خدمة لنشر المعرفة و3 آلاف و228 خدمة تدريب وبناء قدرات و3 آلاف و124 خدمة دراسة جدوى وخطط عمل و2575 خدمة تيسير الحصول على تمويل، و3523 خدمة تكوين الأفكار والمشروعات الجديدة.

وأضاف أنَّ الخدمات تضمنت أيضًا، ألفان و286 خدمة تيسير التسجيل والحصول على التراخيص، وألفًا و620 خدمة تأسيس مشروعات جديدة وألفًا و573 خدمة تشبيك م موردين وأسواق، وألفًا و260 خدمة تحليل وتقييم مالي بالاضافة إلى خدمات التحول الرقمي.

وأوضح أنَّ الذكور استحوذوا على 79% من الخدمات المقدمة من خلال مراكز تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل، بما يعادل 11 ألفًا و101 شاب ورائد أعمال، فيما استحوذت الإناث على 21% من الخدمات المقدمة بما يعادل 3 ألاف و10 شابات ورائدات أعمال.وحول الفئات العمرية المستفيدة من خدمات مراكز خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل.

وأشار الدكتور أحمد حسني مدير برامج تطوير الأعمال بالمبادرة إلى أن الفئات العمرية من 30 إلى 40 سنة استحوذت نحو ثلث الخدمات المقدمة، فيما استحوذت الفئات العمرية من 18 سنة ل 25 سنة على 22 في المائة من الخدمات ومن 25 سنة إلى 30 سنة على 15 في المائة ، ومن 40 سنة إلى 50 سنة على نحو 17 في المائة.