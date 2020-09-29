مبادرة "رواد النيل" تدعم 300 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة

أعلنت الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة "رواد النيل" الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية عن أن المبادرة دعمت خلال الفترة الماضية أكثر من 300 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة من خلال برامجها المختلفة.

وقالت المدير التنفيذي لمبادرة "رواد النيل"، خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من برنامج تأهيل رواد الأعمال بحاضنة أعمال المعهد المصرفي الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، إنَّ المبادرة دعمت أكتر من 92 شركة شركة ناشئة من خلال ما يزيد عن 3 آلاف ساعة تدريبية، كما تم نقل محتوى لأكتر من 130 شركة بالإضافة إلى تطوير أكثر من 80 منتجًا من خلال الهندسية العكسية.

نقل محتوى لـ130 شركة وتطوير 80 منتجًا

وأضافت أنَّ مبادرة "رواد النيل" نجحت خلال الفترة الماضية في التواجد بـ3 جامعات أخرى بجانب جامعتي النيل الأهلية والقاهرة وهي عين شمس والأزهر والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مشيرة إلى أنَّ المبادرة تهدف بشكل رئيسي لدعم الشباب ورواد الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في عدة مجالات منها الزراعة والتصنيع والتحول الرقمي والميكنة.

وأشارت إلى أنَّ مبادرة "رواد النيل" تعمل من خلال عدة برامج لدعم ريادة الأعمال أبرزها برنامج تطوير الأعمال الذي يوفر الدعم الاستشاري الحلول المالية وغير المالية لتحسين المشاريع ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانطلاق.

وذكرت المدير التنفيذي لمبادرة "رواد النيل" أنَّ المبادرة تحتضن الشركات الناشئة في القطاعات الاستراتيجية وتدعمها وتساعد على تسويق منتجاتها، حيث تقدم برامج الاحتضان للأفكار الجديدة ودراسة مدى تقبل السوق لها وتطويرها وبلورتها، وأيضا التعامل مع الشركات القائمة، حيث تعمل على تطوير وتحسين خصائص المنتجات وزيادة تنافسيتها بالأسواق، كما تعمل حاضنات "رواد النيل" في مجالات البرمجة والتكنولوجيا المالية والمنتجات الهندسية ومواد البناء والمجال الإبداعي وصناعة الأثاث.

وأكّدت الأهمية الكبيرة التي توليها مبادرة "رواد النيل" لدعم الابتكار من خلال بيت التصميم ليكون مركز خدمة رائد في مجال الخدمات الهندسية، ويغطي احتياجات بيئة السوق المتغيرة عن طريق تقديم الخبرة والمهارات والكفاءة العالية في مختلف البرامج الفنية وتطوير المنتجتات سواء من خلال الجانب الشكلي الخارجي والجمالي للمنتج وأيضا الاعتماد على الشق الهندسي والهندسية العكسية وخلق منتج محلي كبديل للمنتج المستورد بكفاءه عالية وتكلفة منخفضة.

وأشارت إلى أنَّ مركز "التميز لتصميم الإسطمبات" التابع للمبادرة يهدف إلى تحسين كفاءة الصناعة المصرية وبناء حشد من المصممين المدربين ببرنامج مكثف، تمّ تصميمه تحت إشراف خبراء صناعيين مع جهود من الاتحاد الأوروبي لنقل التكنولوجيا، وأيضًا برنامج المصنع المصغر الذي ترعاه وزارة التخطيط وبرنامج "رواد 2030" لتوفير خطوط إنتاج أولية تختبر بها السوق، إضافة إلى توفير التشبيك مع قاعدة عملاء ضخمة بالسوق.

وأوضحت أنَّ برنامج التوعية والتدريب يعد من أهم البرامج التي توفرها مبادرة رواد النيل من أجل نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وتدريب أصحاب الأعمال للنمو بمشاريعهم، ولا يقتصر الأمر فقط لأصحاب الأعمال والأفكار بل يبدأ من مرحلة ما قبل التخرج من الجامعة للتوعية والتثقيف بمعني وأهمية ريادة الأعمال والابتكار.

وقالت إنَّ المبادرة توفر أيضًا برامج لتشبيك شباب الجامعات مع الشركات الناشئة بعد تأهيلهم لسوق العمل، لافتة إلى الانتهاء من تدريب 600 متدرب لتأهيلهم لسوق العمل، وسيتمّ تشبيك نحو 300 منهم مع شركات ناشئة وصغيرة ومتوسطة.

وأضافت أنَّ أكاديمية "رواد النيل" تعمل أيضًا على تقديم التدريب والتأهيل للشركات الموجودة بالسوق والتي لديها رغبة لزيادة حجمها والتوسع واختراق أسواق جديدة، إضافة إلى برنامج سلاسل القيمة الذي يعمل على مساعدة الشركات خاصة في مجالات الصناعات البلاستيكية في الاستمرار والبقاء وأن تكون صديقة البيئة من خلال التدريب على استخدام البلاستيك القابل للتحلل ليصبح مقبولًا وقادرًا على المنافسة محليًا وخارجيًا.