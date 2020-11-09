صادرات "الصناعات الغذائية" تحقق 2.6 مليار دولار في 9 أشهر

حققت صادرات الصناعات الغذائية المصرية ارتفاعا بنسبة 2% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020، وبلغت قيمة صادرات القطاع 2,6 مليار دولار، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2019.

وقال تقرير للمجلس التصديري للصناعات الغذائية إن الصادرات واصلت تغلبها على الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا وحافظت على النمو الإيجابي، وأكد التقرير الصادر اليوم أن صادرات الصناعات الغذائية تمثل نسبة 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية وتحتل المركز الثالث في قائمة أهم القطاعات التصديرية المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020.

وكشف التقرير أن صادرات سبتمبر الماضي بلغت 293 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 4%، مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2019، كما بلغت صادرات شهر أغسطس حوالى 264 مليون دولار بنسبة نمو 12% عن صادرات أغسطس 2019، وتعد صادرات شهر يونيو أعلى قيم صادرات غذائية حتى الآن في العام الحالي، بقيمة بلغت 346 مليون دولار بنسبة نمو 43% بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

وقال المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن المجلس يعمل حالياً على تعديل خططه التسويقية والترويجية بشكل ديناميكي بما يتناسب مع البيانات المٌحدثة للصادرات بهدف المتابعة وتقييم النتائج وحل المعوقات التي تؤثر على تدفق الصادرات بشكل مركز على دول وأسواق بعينها مما يضمن تعظيم القيم التصديرية.

وأكد برزي أن المجلس يسعى مزيد من النمو لصادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال الفترة المقبلة التي مازالت متأثرة بتبعات تفشى فيروس كورونا، بالإضافة إلى الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها أغلب دول العالم للحد من انتشار الفيروس.