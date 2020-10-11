الزراعة: الموالح على رأس الصادرات الزراعية المصرية بـ1.3 مليون طن

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تصدير مليون و397 ألف و945 طن موالح لتحتل المركز الأول بين الصادرات الزراعية المصرية التي بلغت وفق تقرير لوزارة الزراعة 4.3 مليون طن منذ بداية العام، رغم ظروف أزمة كورونا وارتباك حركة النقل العالمية.

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان، كذلك تم تصدير 677 ألف و921 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 333 ألف و2 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 138 ألف و566 طن، في حين احتل الرمان على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 48 ألف و627 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 34 الف و366 طن.

وأشار التقرير إلى أن صادرات مصر من المانجو بلغت 29 ألف و266 طن، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 20 ألف و761 طن، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 16 ألف و360 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 5434 طنا، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر بإجمالي 3314 طنا، وحصل الفلفل على المركز الثاني عشر بإجمالي 2720 طنا، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 1214 طنا.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، مؤكدا أن هناك زيادة ملحوظة في صادرات العنب والثوم والفراولة والرومان والفاصوليا في العام الحالي عن العام الماضي بنسب من 10 إلى 30%.

فيما أكد تقرير الحجر الزراعي، مواصلة تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التي تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.