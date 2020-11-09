 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 11 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم أمين سر حركة فتح، في بيت تعمر.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أمين سر حركة فتح، في بيت تعمر شرق بيت لحم، ومواطنا، وثلاثة أشقاء بعد أن داهمت منزل ذويهم في القرية، وفلسطينيا آخر من مخيم عايدة.

وأوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مواطنا من بلدة قفين شمال طولكرم، وأربعة فلسطينيين بينهم شقيقين، عقب دهم منزل ذويهما في حي مفرق المدارس بمدينة الخليل.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجزها العسكرية على مدخلي "بلدتي سعير وحلحول، ومدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص"، وأوقفت المركبات وفتشتها، ودققت في بطاقات المواطنين.