الكرملين: بوتين سيهنئ الفائز بالانتخابات الأمريكية بعد النتيجة الرسمية

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"أن الرئيس فيلاديمير بوتين ينتظر صدور نتيجة رسمية للانتخابات الرئاسية الأمريكية لتهنئة الفائز، وفقًا لما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية"، فى نبأ عاجل.

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا باللجوء إلى القضاء لإعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، متهمًا الديمقراطيين بسرقة الانتخابات.

وتساءل ترامب، في تغريدة له حسبما أفادت قناة "الحرة" الإخبارية اليوم الاثنين، "منذ متى تقرر وسائل الإعلام غير المنصفة من سيكون الرئيس المقبل"، مصرّا على أنّه الفائز بالرئاسة، مضيفًا أنَّه تعلم الكثير خلال الأسبوعين الماضيين.

ودعت زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، مساء أمس، إلى عد الأصوات القانونية دون "غير القانونية"، حسب تعبيرها، في أول تعليق علني لها، بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية، وإعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وكتبت زوجة الرئيس الأمريكي، عبر تويتر، أنَّ "الشعب الأمريكي يستحق انتخابات نزيهة، يجب احتساب كل صوت قانوني -وليس غير القانوني- يجب أن نحمي ديمقراطيتنا بشفافية كاملة".

وهذا أول تعليق لميلانيا ترامب بشأن الانتخابات، وفيه أكّدت ما ردده الرئيس الأمريكي، حول أنه لا يزال يتعين عد الأصوات.

وكانت مصادر مطلعة، كشفت في تصريحات لـ"CNN"، أنَّ ميلانيا ترامب زوجة الرئيس وصهره جاريد كوشنر، انضما إلى مجموعة متزايدة من الدائرة المقربة للرئيس، الذين ينصحونه بالاعتراف بالهزيمة، وقبول خسارة الانتخابات.

ويوم السبت، تخطى جو بايدن عدد أصوات المجمع الانتخابي المطلوبة للفوز بالرئاسة، بعد توقع مؤشر "CNN" فوزه في ولايتي بنسلفانيا ونيفادا، ليصبح إجمالي عدد أصواته 279 مقابل 214 لترامب.

ومازالت عملية فرز الأصوات جارية في ولايتي كارولينا الشمالية وجورجيا.

وغداة الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأمريكية وهزيمة منافسه الرئيس دونالد ترامب، توجه الفائز إلى الكنيسة بينما انطلق الخاسر للعب الغولف مجددا.

وتوجه الرئيس المنتخب جو بايدن، صباح الأحد، إلى كنيسة سانت جوزيف قرب مقر إقامته في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، وبعدها توجه لزيارة قبر نجله الراحل بو بايدن، وكان برفقة الرئيس المنتخب ابنته آشلي وحفيده هانتر نجل بو.

وقال محامي الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنَّه سيتمّ رفع 4 أو 5 دعاوى بشأن تزوير انتخاب رئيس أمريكا بنهاية الأسبوع،مؤكّدًا أنَّ الرئيس محق في عدم الاعتراف بفوز بايدن حتى الآن.