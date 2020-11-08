أحدهم حصل 135 صوتا.. تعرف على نتائج مرشحين الانتخابات الأمريكية

شهدت الانتخابات الأمريكية أكبر مشاركة جماهيرية في تاريخ البلاد والتي وصلت إلى 66.9%، وهي النسبة الأعلى من المشاركة منذ عام 1900، وتنافس على مقعد الرئيس الـ46 الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يقتصر السباق الانتخابي على الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن الذي فاز بإجمالي أصوات تجاوز الـ 75 مليون بنسبة 50.6 %، ولكن ضمت قائمة المرشحين عددا من الأسماء الأقل شهرة على مستوى الساحة السياسية الأمريكية.

يعتبر مغني الراب كانييه ويست من أشهر الأسماء في قائمة مرشحين الرئاسة الأمريكية 2020، إلا أن تلك الشهرة لم تضمن له سوى الحصول على 62 ألف صوت فقط من إجمالي أكثر من 150 مليون صوت، ولكنه لم يستسلم، حيث نشر صورة له عبر حسابه على "تويتر"، معلقا عليها "كاني 2024"، في إشارة إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

حصدت المرشحة عن الحزب الليبرتاري، جو يورجنسن، البالغة من العمر 63 عاما، مليونا و735 ألفا، بنسبة تقدر بـ 1.2 % من الأصوات، وتعتبر أول مرشحة عن الحزب الليبرتاري لمنصب الرئيس، وحصلت على ثاني أكبر عدد من الأصوات لأي مرشح منه في التاريخ، وهو ما علقت عليه في بيان، قائلة: "إن الأصوات الأساسية للحزب الليبرتاري ستستمر في النمو، والطريقة الوحيدة التي يمكن للديمقراطيين والجمهوريين أن تجعلنا نتراجع هي من خلال تبني سياساتنا التحررية"، وفقا لما نشرته شبكة "bbc".

أما الناشط البيئي هاوي هوكينز أحد مؤسسي الحزب الأخضر، لم يحصد سوى 351 ألف صوت، بنسبة لم تتجاوز 0.2 %، بينما حقق باقي المرشحين مجتمعين أصوات مقدرة بـ 386 ألف صوت، وهي لا تتجاوز نسبة 0.3% من إجمالي الأصوات، منهم الناشطة الاشتراكية جلوريا لا ريفا، يعد ترشحها هذا العام العاشر من نوعه إما لمنصب الرئيس أو نائبه، التي لم تحصل أكثر من 60 ألف صوت.عدد الأصوات الأقل كان من نصيب جاري سوينج، البالغ من العمر 52 عاما، حيث لم يحصد سوى 135 صوتا، لكن هؤلاء المرشحين لم يكونوا الوحيدين الذين قطعوا مسافة طويلة في انتخابات عام 2020، بل انضموا إلى أكثر من 1200 مرشح سجلوا ترشحهم للرئاسة بلجنة الانتخابات الفيدرالية هذا العام.