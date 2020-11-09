احتفالات ميت غمر بسقوط مرتضى منصور: شماريخ وهتافات وتصفيق (فيديو)

احتفالات غامرة اجتاحت ميت غمر بمحافظة الدقهلية بعد سقوط مرتضى منصور رئيس الزمالك المعزول، ودخول مرشح حزب مستقبل وطن أحمد إبراهيم الألفي، جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب على مقعد الدائرة.

واحتشد المئات من أهالي ميت غمر أمام منزل "أحمد الألفي" وأخذا في ترديد الهتافات والتصفيق احتفالًا بالانتصار الذي حققه مرشحهم في الجولة الأولى.

والألفي، الذي يخوض الانتخابات البرلمانية، لأول مرة هو رجل أعمال من قرية "بشلا" بميت غمر، ويعمل في المشروعات الزراعية.

وكانت اللجنة العامة لدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أعلنت خسارة المرشح مرتضى منصور ودخول 4 مرشحين آخرين جولة الإعادة.

وقال أحمد إبراهيم الألفي، في بيان له، إنّه ربح التحدي بإخلاص وصدق وحب واحترام وثقة من كل محترم وحر وشريف وصاحب مبدأ وكرامة من كل مكان.

وأضاف الألفي، بعد إعلان اللجنة العامة دخوله الإعادة على مقعد الدائرة، أنّ نجاحه تم بفصل الله وحده وإخلاص وحب أهل قريته ووقفتهم جانبه، الذي أضاف له قيمة كبيره عند كل القلوب في كل مكان، وعندها وقف أصحاب المبادئ والكرامة والرأي الحر في كل مكان بمركز ميت غمر، وأنّه بفضل الله وإخلاص "الناس المحترمة" وصل إلى جولة الإعادة.

وكانت اللجنة العامة لدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أعلنت خسارة المرشح مرتضى منصور ودخول 4 مرشحين آخرين جولة الإعادة، وجاءت الأصوات كالتالي:

- أسامة أحمد محمد متولى راضي 22972 صوتًا.

- أحمد إبراهيم أحمد السعيد الألفي 31578 صوتًا.

- أحمد محمود أحمد محمد 14603 أصوات.

- ناجي إبراهيم إبراهيم سيد الأهل 8318 صوتًا.

- أميمة السعيد عبدالغني همام حجازي 7194 أصوات.

- عبدالفتاح عبدالحي محمد مصطفى 27468 صوتًا.

- بدوي عبداللطيف هلال بدوي 32488 صوتًا.

- يوسف محمد يوسف علي مناح 9137 صوتًا.

- حنان محمد علي مرسي عبده 5717 صوتًا.

- محمد الهادي إبراهيم أحمد عقل 8591 صوتًا.

- محمود نصر نصر عامر 16123 صوتًا.

- رضا محمود نصر إبراهيم 3102 صوت.

- أحمد مجدي محمد عبدالرحيم عبد الهادي 7303 أصوات.

- أحمد سمير عيسى إسماعيل الحنفي 8545 صوتًا.

- محمد موسى محمد موسى زارع 3690 صوتًا.

- السيد محمد محمد عبدالحميد حبو 9280 صوتًا.

- عمرو حاتم متولي الهواري 7622 صوتًا.

- راغدة عبداللطيف حافظ الشربيني 8115 صوتًا.

- محمود أحمد العزب سيد أحمد 24791 صوتًا.

- مصطفى محمد عزت حامد الشعار 3386 صوتًا.

- طارق عبدالحافظ أبو النجا درويش 3617 صوتًا.

- أسعد موسى عتريس الجزار 2266 صوتًا.

- محمد منصور محمد منصور 1312 صوتًا.

- أيمن الغندور نصر الشاعر 1279 صوتًا.

- أسامة محمد الحسيني أبو العنين حسن 2169 صوتًا.

- احمد عادل محمد محمد علام 7280 صوتًا.

- أمير عبدالبديع عبداللطيف بدوي التلال 10971 صوتًا.

- عماد إبراهيم فوزي الدسوقي الغلبان 11062 صوتًا.

- إبراهيم علي إبراهيم الشناوي 9524 صوتًا.

- أمين عبدالحميد علي القرموطي 12876 صوتًا.

- حاتم محمد أحمد محمد الفرارجي 6719 صوتًا.

- هاني أبو المجد السيد محمد أبو المجد 2357 صوتًا.

- نادر إبراهيم محمد عليوة 8251 صوتًا.

- هلال نصر الدين السعيد السيد 6138 صوتًا.

- مرتضى أحمد محمد منصور 21271 صوتًا.

وتأتي تلك الأرقام وفق البيان الإحصائي للجنة العامة بميت غمر، مع تأكّيد أنذَ الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.