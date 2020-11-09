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تعرف على أحمد الألفي قاهر مرتضى منصور: جده وزير التموين في عهد الملكية

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مصطفى رحومة:
10:20 ص | الإثنين 09 نوفمبر 2020
أحمد الألفي

أحمد الألفي

استطاع أحمد إبراهيم الألفي، مرشح حزب "مستقبل وطن"، في دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إقصاء مرتضى منصور، من انتخابات مجلس النواب، بعد أن أظهرت نتائج اللجنة العامة للدائرة دخول الأول الإعادة على مقعد الدائرة، وخروج رئيس نادي الزمالك المعزول من المنافسة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يخوض فيها "الألفي" الانتخابات البرلمانية، وهو من قرية "بشلا" بميت غمر، وكان جده علي باشا عبدالهادي، وزير تموين في عهد الملك فاروق. 

و"الألفي" رجل أعمال يعمل في مجالات الاستثمار الزراعي، ويرأس مجلس إدارة شركات الألفي للاستثمار الزراعي والداجني.

وانضم "الألفي" إلى حزب "مستقبل وطن"، وعين عضوًا بأمانة قطاع الأعمال لحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الدقهلية.

وكان "الألفي"، أشار إلى أنَّ برنامجه الانتخابي هو إصلاح وتنمية مركز وبندر ميت غمر، والاهتمام بالصحة والتعليم، والطرق الداخلية، وجعل ميت غمر قلعة صناعية حقيقية، فصناعات الألومنيوم في ميت غمر لها أصول عريقة.

وكان "الألفي"، أصدَر بيانًا بعد إعلان نتيجة الجولة الأولى لانتخابات الدائرة، صباح اليوم، أكّد خلاله أنَّه كسب التحدي بإخلاص وصدق وحب واحترام وثقة من كل محترم وحر وشريف وصاحب مبدأ وكرامة من كل مكان.

وأضاف "الألفي"، في بيانه اليوم، أنَّ نجاحه تمّ بفضل الله وحده وإخلاص وحب أهل قريته ووقفتهم إلى جواره، "الذي أضاف له قيمة كبيرة عند كل القلوب في كل مكان"، حسب وصفه، متابعًا "وقف أصحاب المبادئ والكرامة والرأي الحر في كل مكان في مركز ميت غمر، وبفضل الله وإخلاص الناس المحترمة وصلت لجولة الإعادة".

وكانت اللجنة العامة لدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أعلنت خسارة المرشح مرتضى منصور ودخول 4 مرشحين آخرين جولة الإعادة، وجاءت الأصوات كالتالي:

أسامة أحمد محمد متولى راضى 22972

احمد ابراهيم احمد السعيد الالفى 31578

احمد محمود احمد محمد  14603

ناجى ابراهيم ابراهيم سيد الاهل 8318

اميمه السعيد عبدالغنى همام حجازى  7194

عبدالفتاح عبدالحى محمد مصطفى  27468

بدوى عبداللطيف هلال بدوى  32488

يوسف محمد يوسف على مناح  9137

حنان محمد على مرسى عبده 5717

محمد الهادى ابراهيم احمد عقل  8591

محمود نصر نصر عامر   16123

رضا محمود نصر إبراهيم  3102

أحمد مجدى محمد عبدالرحيم عبد الهادى   7303

احمد سمير عيسى اسماعيل الحنفى  8545

محمد موسى محمد موسى زارع   3690

السيد محمد محمد عبدالحميد حبو   9280

عمرو حاتم متولى الهوارى  7622

راغده عبداللطيف حافظ الشربينى  8115

محمود احمد العزب سيد احمد   24791

مصطفى محمد عزت حامد الشعار    3386

طارق عبدالحافظ ابوالنجا درويش  3617

اسعد موسى عتريس  الجزار  2266

محمد منصور محمد منصور  1312

ايمن الغندور نصر الشاعر  1279

اسامه محمدالحسينى ابوالعنين حسن  2169

احمد عادل محمد محمد علام  7280

امير عبدالبديع عبداللطيف بدوى التلال  10971

عماد ابراهيم فوزى الدسوقى الغلبان  11062

ابراهيم على ابراهيم الشناوى  9524

أمين عبدالحميد على القرموطى   12876

حاتم محمد احمد محمدالفرارجى  6719

هانى ابوالمجد السيد محمدابوالمجد   2357

نادر ابراهيم محمد عليوه  8251

هلال نصر الدين السعيد السيد  6138

مرتضى أحمد محمد منصور  21271

وتأتي تلك الأرقام وفق البيان الإحصائي للجنة العامة بميت غمر، مع تأكّيد أنذَ الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

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