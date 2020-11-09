تعرف على أحمد الألفي قاهر مرتضى منصور: جده وزير التموين في عهد الملكية

استطاع أحمد إبراهيم الألفي، مرشح حزب "مستقبل وطن"، في دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إقصاء مرتضى منصور، من انتخابات مجلس النواب، بعد أن أظهرت نتائج اللجنة العامة للدائرة دخول الأول الإعادة على مقعد الدائرة، وخروج رئيس نادي الزمالك المعزول من المنافسة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يخوض فيها "الألفي" الانتخابات البرلمانية، وهو من قرية "بشلا" بميت غمر، وكان جده علي باشا عبدالهادي، وزير تموين في عهد الملك فاروق.

و"الألفي" رجل أعمال يعمل في مجالات الاستثمار الزراعي، ويرأس مجلس إدارة شركات الألفي للاستثمار الزراعي والداجني.

وانضم "الألفي" إلى حزب "مستقبل وطن"، وعين عضوًا بأمانة قطاع الأعمال لحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الدقهلية.

وكان "الألفي"، أشار إلى أنَّ برنامجه الانتخابي هو إصلاح وتنمية مركز وبندر ميت غمر، والاهتمام بالصحة والتعليم، والطرق الداخلية، وجعل ميت غمر قلعة صناعية حقيقية، فصناعات الألومنيوم في ميت غمر لها أصول عريقة.

وكان "الألفي"، أصدَر بيانًا بعد إعلان نتيجة الجولة الأولى لانتخابات الدائرة، صباح اليوم، أكّد خلاله أنَّه كسب التحدي بإخلاص وصدق وحب واحترام وثقة من كل محترم وحر وشريف وصاحب مبدأ وكرامة من كل مكان.

وأضاف "الألفي"، في بيانه اليوم، أنَّ نجاحه تمّ بفضل الله وحده وإخلاص وحب أهل قريته ووقفتهم إلى جواره، "الذي أضاف له قيمة كبيرة عند كل القلوب في كل مكان"، حسب وصفه، متابعًا "وقف أصحاب المبادئ والكرامة والرأي الحر في كل مكان في مركز ميت غمر، وبفضل الله وإخلاص الناس المحترمة وصلت لجولة الإعادة".

وكانت اللجنة العامة لدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أعلنت خسارة المرشح مرتضى منصور ودخول 4 مرشحين آخرين جولة الإعادة، وجاءت الأصوات كالتالي:

أسامة أحمد محمد متولى راضى 22972

احمد ابراهيم احمد السعيد الالفى 31578

احمد محمود احمد محمد 14603

ناجى ابراهيم ابراهيم سيد الاهل 8318

اميمه السعيد عبدالغنى همام حجازى 7194

عبدالفتاح عبدالحى محمد مصطفى 27468

بدوى عبداللطيف هلال بدوى 32488

يوسف محمد يوسف على مناح 9137

حنان محمد على مرسى عبده 5717

محمد الهادى ابراهيم احمد عقل 8591

محمود نصر نصر عامر 16123

رضا محمود نصر إبراهيم 3102

أحمد مجدى محمد عبدالرحيم عبد الهادى 7303

احمد سمير عيسى اسماعيل الحنفى 8545

محمد موسى محمد موسى زارع 3690

السيد محمد محمد عبدالحميد حبو 9280

عمرو حاتم متولى الهوارى 7622

راغده عبداللطيف حافظ الشربينى 8115

محمود احمد العزب سيد احمد 24791

مصطفى محمد عزت حامد الشعار 3386

طارق عبدالحافظ ابوالنجا درويش 3617

اسعد موسى عتريس الجزار 2266

محمد منصور محمد منصور 1312

ايمن الغندور نصر الشاعر 1279

اسامه محمدالحسينى ابوالعنين حسن 2169

احمد عادل محمد محمد علام 7280

امير عبدالبديع عبداللطيف بدوى التلال 10971

عماد ابراهيم فوزى الدسوقى الغلبان 11062

ابراهيم على ابراهيم الشناوى 9524

أمين عبدالحميد على القرموطى 12876

حاتم محمد احمد محمدالفرارجى 6719

هانى ابوالمجد السيد محمدابوالمجد 2357

نادر ابراهيم محمد عليوه 8251

هلال نصر الدين السعيد السيد 6138

مرتضى أحمد محمد منصور 21271

وتأتي تلك الأرقام وفق البيان الإحصائي للجنة العامة بميت غمر، مع تأكّيد أنذَ الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.