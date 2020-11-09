تعرف على أحمد الألفي قاهر مرتضى منصور: جده وزير التموين في عهد الملكية
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مصطفى رحومة:
10:20 ص | الإثنين 09 نوفمبر 2020
أحمد الألفي
استطاع أحمد إبراهيم الألفي، مرشح حزب "مستقبل وطن"، في دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إقصاء مرتضى منصور، من انتخابات مجلس النواب، بعد أن أظهرت نتائج اللجنة العامة للدائرة دخول الأول الإعادة على مقعد الدائرة، وخروج رئيس نادي الزمالك المعزول من المنافسة.
وتعد هذه المرة الأولى التي يخوض فيها "الألفي" الانتخابات البرلمانية، وهو من قرية "بشلا" بميت غمر، وكان جده علي باشا عبدالهادي، وزير تموين في عهد الملك فاروق.
و"الألفي" رجل أعمال يعمل في مجالات الاستثمار الزراعي، ويرأس مجلس إدارة شركات الألفي للاستثمار الزراعي والداجني.
وانضم "الألفي" إلى حزب "مستقبل وطن"، وعين عضوًا بأمانة قطاع الأعمال لحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الدقهلية.
وكان "الألفي"، أشار إلى أنَّ برنامجه الانتخابي هو إصلاح وتنمية مركز وبندر ميت غمر، والاهتمام بالصحة والتعليم، والطرق الداخلية، وجعل ميت غمر قلعة صناعية حقيقية، فصناعات الألومنيوم في ميت غمر لها أصول عريقة.
وكان "الألفي"، أصدَر بيانًا بعد إعلان نتيجة الجولة الأولى لانتخابات الدائرة، صباح اليوم، أكّد خلاله أنَّه كسب التحدي بإخلاص وصدق وحب واحترام وثقة من كل محترم وحر وشريف وصاحب مبدأ وكرامة من كل مكان.
وأضاف "الألفي"، في بيانه اليوم، أنَّ نجاحه تمّ بفضل الله وحده وإخلاص وحب أهل قريته ووقفتهم إلى جواره، "الذي أضاف له قيمة كبيرة عند كل القلوب في كل مكان"، حسب وصفه، متابعًا "وقف أصحاب المبادئ والكرامة والرأي الحر في كل مكان في مركز ميت غمر، وبفضل الله وإخلاص الناس المحترمة وصلت لجولة الإعادة".
وكانت اللجنة العامة لدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أعلنت خسارة المرشح مرتضى منصور ودخول 4 مرشحين آخرين جولة الإعادة، وجاءت الأصوات كالتالي:
أسامة أحمد محمد متولى راضى 22972
احمد ابراهيم احمد السعيد الالفى 31578
احمد محمود احمد محمد 14603
ناجى ابراهيم ابراهيم سيد الاهل 8318
اميمه السعيد عبدالغنى همام حجازى 7194
عبدالفتاح عبدالحى محمد مصطفى 27468
بدوى عبداللطيف هلال بدوى 32488
يوسف محمد يوسف على مناح 9137
حنان محمد على مرسى عبده 5717
محمد الهادى ابراهيم احمد عقل 8591
محمود نصر نصر عامر 16123
رضا محمود نصر إبراهيم 3102
أحمد مجدى محمد عبدالرحيم عبد الهادى 7303
احمد سمير عيسى اسماعيل الحنفى 8545
محمد موسى محمد موسى زارع 3690
السيد محمد محمد عبدالحميد حبو 9280
عمرو حاتم متولى الهوارى 7622
راغده عبداللطيف حافظ الشربينى 8115
محمود احمد العزب سيد احمد 24791
مصطفى محمد عزت حامد الشعار 3386
طارق عبدالحافظ ابوالنجا درويش 3617
اسعد موسى عتريس الجزار 2266
محمد منصور محمد منصور 1312
ايمن الغندور نصر الشاعر 1279
اسامه محمدالحسينى ابوالعنين حسن 2169
احمد عادل محمد محمد علام 7280
امير عبدالبديع عبداللطيف بدوى التلال 10971
عماد ابراهيم فوزى الدسوقى الغلبان 11062
ابراهيم على ابراهيم الشناوى 9524
أمين عبدالحميد على القرموطى 12876
حاتم محمد احمد محمدالفرارجى 6719
هانى ابوالمجد السيد محمدابوالمجد 2357
نادر ابراهيم محمد عليوه 8251
هلال نصر الدين السعيد السيد 6138
مرتضى أحمد محمد منصور 21271
وتأتي تلك الأرقام وفق البيان الإحصائي للجنة العامة بميت غمر، مع تأكّيد أنذَ الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.