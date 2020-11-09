مريهان حسين لعمرو سلامة: "مخيبتوش ظننا في مسلسل ما وراء الطبيعة"

تحدثت الفنانة مريهان حسين عن مسلسل "ما وراء الطبيعة"، الذي يعرض حاليا علي أحد المنصات الإلكترونية، للمخرج عمرو سلامة، موجهة التحية للأخير على الأداء الرائع الذي خرج به العمل، قائلة: "مخيبتوش ظننا".

ونشرت "مريهان" صور من رواية "ما وراء الطبيعة"، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، علقت عليها قائلة: "عادة لما تقرأ كتاب و يعجبك.. لو اتعمل فيلم أو عمل مصور ومرئي بيطلع أقل بكتير من خيالك اللي صور كل كلمة في الكتاب برؤيتك أنت، ده لو أي كتاب، فما بالك بروايات ما وراء الطبيعة للعظيم أحمد خالد توفيق".

وقالت الفنانة عن الرواية: "أنا مدمناها من وأنا عندي ٩ سنين، كل روايات ما وراء الطبيعة عندي لحد دلوقتي ولسه بقرأها وبعشقها بكل شخصياتها وتفاصيلها، فلما أشوف رفعت إسماعيل أمامي بأدق تفاصيله اللي حافظاها عن ظهر قلب، ببدلته الكحلية التي تجعله يبدو فاتنا، وأشم رائحة أكل ريفية، واتفرج على أكتر روايات محفورة في ذاكرتي متجسدة في عمل فني بالمستوى الرائع ده، لازم أكون فخورة بكل صناع العمل ده".

وأضافت مريهان حسين: "تحية كبيرة جدا لرؤية المخرج عمرو سلامة والأداء العظيم لأحمد أمين، وللمنتج محمد حفظي، ولكل اللي اشتغلوا في العمل ده من موسيقى لمونتاج وتصوير وكادرات عظيمة ومستوى عالمي، بجد برافو، مستمتعة جدا وفخورة وشكرا أنكو ماخيبتوش ظننا بالعكس شرفتونا".

وتستعرض أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة"، رحلة الشك التي يمر بها رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأسا على عقب، بعد التشكيك في قناعاته العلمية، التي آمن بها طوال حياته.

وتبدأ القصة عام 1969، حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة، وتصحبه في عالم "ما وراء الطبيعة"، ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة؛ إذ يحاولان إنقاذ أحبائهما من الخطر الهائل الذي يحيط بهما.