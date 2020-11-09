وزير البترول: العملية الإنتاجية لم تتأثر بأزمة كورونا

قال طارق الملا، وزير البترول، إنّ أزمة كورونا مثلت تحد كبير للاقتصاد المصري، لكن قطاع البترول استمر في عمله بشكل كبير، وجرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، ونشر الخطط حتى لا تتأثر العملية الإنتاجية، فضلا عن توزيع منتجات الوقود والغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية سواء في الاستهلاك المنزلي أو القطاعات المصنعية أو الطاقة وتوفير الكهرباء، والتي لم تتأثر إطلاقًا.

وأضاف الملا، خلال لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أنّه جرى وضع خطط خلال الفترة الماضية بتخفيض أعداد العاملين قدر المستطاع، وفي ذات الوقت العمل على استمرار العملية الإنتاجية كما هي حتى لا يتأثر المواطن، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

ولفت إلى أنّه بداية من أغسطس الماضي، جرى العمل على العودة التدريجية للعاملين وأنشطتهم، من أجل الحفاظ على صحتهم واستمرار الإجراءات الاحترازية حتى لا يتأثر العاملون أو عائلتهم بهذا الوباء ونفس الأمر للعملية الإنتاجية.

وتابع أنّ بعض الشركات الخاصة بوزارة البترول أنتجت أدوات التعقيم المختلفة لحماية العمال قدر المستطاع، وأصبح لدى العاملين في القطاع ثقافة ووعي بشأن حماية أنفسهم من الفيروس، وكل شيء يسير بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة هالة زايد.

وأردف أنّ الحفاظ على الإجراءات الاحترازية وعدم تأثر قطاع البترول خلال أزمة كورونا، أعطى الثقة للشركات في التعاون مع الوزارة والعمل بالحقول، والاستثمارات في مجال البترول خلال الفترة الماضية، إذ إنّ الشركات متأكدة من قدرة الدولة المصرية والوزارة على حماية العاملين بالكامل من كورونا من خلال توفير الإجراءات الاحترازية المختلفة.