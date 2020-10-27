رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير البترول يتفقد مقر الوزارة بـ"الإدارية": إنهاء الواجهات بنسبة 99%

كتب:

الوطن
12:18 م | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

أجرى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الانشائية ومعدلات التنفيذ إيذاناً لانتقال ديوان عام الوزارة للمبنى الجديد خلال الفترة المقبلة، في إطار استعدادات الحكومة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الجولة، استمع الملا، لشرح حول الأعمال المنفذة ومكونات المبنى الذي يقع ضمن المجمع الوزاري رقم 2، ويضم وزارات البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة والإنتاج الحربي.

واستمع إلى شرح من اللواء وائل كمال مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول موقف تقدم أعمال الانشاءات بالمجمع حيث يجرى العمل على تنسيق الموقع والتشجير.

وتمّ الانتهاء من أعمال الواجهات الخارجية بنسبة 99%، موجهًا الشكر للقائمين على أعمال التنفيذ بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وكل العاملين بالمشروع على مراعاتهم لمعايير بيئة العمل الآمنة واتباع أعلى مواصفات الجودة في التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني رغم تحديات الفترة الماضية، مثنيًاعلى التزامهم الكامل بالإجراءات الاحترازية.

اقرأ المزيد:

وزير البترول والثروة المعدنية يستقبل وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

وزير البترول الأسبق يتوقع أن تتحول منظمة غاز المتوسط لما يشبه الأوبك

وزير البترول يصدر حركة تنقلات لرؤساء شركات قطاع البترول

وزير البترول الأسبق: مصر أنهت فرصة قطر وتركيا في البلطجة بشرق المتوسط