وزير البترول يتفقد مقر الوزارة بـ"الإدارية": إنهاء الواجهات بنسبة 99%

أجرى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الانشائية ومعدلات التنفيذ إيذاناً لانتقال ديوان عام الوزارة للمبنى الجديد خلال الفترة المقبلة، في إطار استعدادات الحكومة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الجولة، استمع الملا، لشرح حول الأعمال المنفذة ومكونات المبنى الذي يقع ضمن المجمع الوزاري رقم 2، ويضم وزارات البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة والإنتاج الحربي.

واستمع إلى شرح من اللواء وائل كمال مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول موقف تقدم أعمال الانشاءات بالمجمع حيث يجرى العمل على تنسيق الموقع والتشجير.

وتمّ الانتهاء من أعمال الواجهات الخارجية بنسبة 99%، موجهًا الشكر للقائمين على أعمال التنفيذ بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وكل العاملين بالمشروع على مراعاتهم لمعايير بيئة العمل الآمنة واتباع أعلى مواصفات الجودة في التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني رغم تحديات الفترة الماضية، مثنيًاعلى التزامهم الكامل بالإجراءات الاحترازية.