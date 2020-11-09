وزير البترول: لدينا مليار قدم مكعب فائض من إنتاج الغاز يوميا

كشف طارق الملا، وزير البترول، عن أنّ مصر لديها مليار قدم مكعب من الغاز يوميا من الطاقة التصديرية الفائضة من الغاز، لا يتم تصديرها، في ظل الانخفاض الواضح بأسعار الغاز الطبيعي مؤخرا، والذي صاحبه أزمة أسعار النفط.

وأضاف الملا، خلال لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أنّ مصنع إدكو جار العمل به، ويتم التصدير من خلاله حاليا، ويوجد مصنع إسالة آخر في دمياط، وجار الترتيب مع الشركاء لاستكمال العمل به بعد الانتهاء من الإشغالات الموجودة فيه، لافتًا إلى أنّ هناك جزء من إنتاج حقل ظهر بالفعل يُصدر، والكميات الفائضة يتم حسابها من الإجمالي العام لإنتاج الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية بالكامل.

ولفت إلى أنّ هناك مجالات تعاون عديدة مع العراق، ويوجد بعض الشركات في مصر لها امتيازات في استخراج النفط بالعراق، وهناك رغبة لدى العراق في مشاركة المصريين في إعادة الأعمار وغيره، ولذلك كان الحديث عن إمكانية تطوير التعاون ليشمل بعض الاتفاقيات التي تخص هذا الإعمار، سواء في الإسكان أو المنشآت البترولية أو غيره، بإمكانية التصدير لمصر من خلال مبادلة هذه الأعمال بالنفط.

وأشار إلى أنّ كل ما قيل كان مجرد أحاديث وأفكار ولم تتبلور إلى اتفاق نهائي، لكنها في طي المناقشات، ومن الأولويات، وذلك بسبب خبرة مصر في الإنشاءات، وإعادة تأهيل المنشآت النفطية، ومبادلة تلك الأعمال بالنفط، بما أنّ مصر تستورد النفط من هناك.