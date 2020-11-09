لخريجي الهندسة والحاسبات.. شروط وطرق التقديم بمبادرة بناة مصر الرقمية

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات بدء التسجيل للتقديم في مبادرة "بُناة مصر الرقمية"، والتي تم الكشف عنها خلال افتتاح رئيس الجمهورية لعدد من المنشآت التعليمية في سبتمبر2020، وتقدم 1000 منحة مجانية للشباب المتفوقين من خريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، الراغبين في زيادة العلم والمعرفة، والذين سيتم اختيارهم طبقًا لشروط ومعايير قبول محددة.

وتندرج مبادرة بُناة مصر الرقمية تحت محور "بناء الإنسان المصري"، وهو أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية.

مجالات التخصص

يتم تطوير مهارات المتقدمين من خلال برنامج تدريبي متكامل للوصول إلى الاحترافية، وفق مصفوفة من المهارات في 4 تخصصات هي "علوم الروبوت والأتمتة والأمن السيبراني وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والفنون الرقمية"، والحصول على درجة الماجستير من جامعة عالمية.

كما يتم إلحاق المقبولين ببرنامج تدريب خاص بتنمية المهارات القيادية والإدارية، ما يُعد قادة مؤهلين للعمل في الهيئات المسئولة عن تحويل مصر إلى دولة رقمية، من خلال استخدام أحدث التقنيات في عملية التعلم.

شروط التقديم ومعايير القبول بالمنحة

حددت الوزارة مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب توافرها في الراغبين في الالتحاق بالمبادرة، وهي:

- أن يكون مصري الجنسية.

- خريج كليات الهندسة أقسام حاسبات أو الكترونيات أو اتصالات أو طبية أو كليات حاسبات ومعلومات أو كليات علوم رياضية قسم حاسب آلي.

- لم يمر على سنة التخرج أكثر من 5 سنوات.

- حاصل على تقدير عام امتياز أو جيد جدًا، أو مجموع نقاط تراكمي 3٬0 فأكثر.

- إنهاء الخدمة العسكرية أو تقديم ما يفيد الإعفاء منها.

- التفرغ لمدة عام كامل للالتحاق بالمبادرة.

وجاءت معايير القبول كما يلي:

- استيفاء جميع شروط التقديم.

- اجتياز جميع اختبارات القبول بنجاح.

- اجتياز المقابلات الشخصية.

- استيفاء شروط القبول بالجامعة الدولية التي سيتم التحاق الطالب بها، ومنها أن يكون لدى الطالب مجموع نقاط تراكمي 3٬0 فأكثر، وأن يكون قد اجتاز اختبارات الـ TOEFL 80 أو IELTS 6.5.

مدة الدراسة

يبدأ العام الدراسي المقبل في يناير 2021، لمدة 12 شهرًا، ويضم البرنامج الأكاديمي عشر مواد بإجمالي 30 ساعة معتمدة شاملة مقرر مشروع التخرج، يدرس الطالب خلال هذا العام المقررات الأكاديمية بالتوازي مع مقررات المهارات القيادية والإدارية ومقرر اللغة الإنجليزية.

يدرس في الفصل الدراسي الأول ومدته أربعة أشهر المواد الأساسية للمجال وعددها 4 مواد، أما الفصل الدراسي الثاني يضم مواد التخصص 3 مواد، وتستمر دراسة مواد التخصص في الفصل الدراسي الثالث، كما يقوم الطلاب في الفصل الدراسي الثالث بإتمام تنفيذ مشروع التخرج.

بعد انتهاء العام الدراسي ومدة المنحة واجتياز الطالب لكافة الاختبارات المطلوبة وتقديم مشروع التخرج، يحصل الطالب على شهادة الماجستير المهني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الجامعة العالمية المسجل بها الطالب.

الشهادات التي يحصل عيها الطالب

يحصل الطالب على عدة شهادات مهنية معتمدة من جهات وشركات محلية وعالمية، ومنها شهادة إتمام برنامج تنمية المهارات القيادية والإدارية، وشهادة إجادة اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى شهادات إنهاء التدريب بأحد المشاريع القومية العملاقة أو إحدى الشركات المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

درجة الماجستير المهني من جامعة دولية مرموقة.

شهادات مهنية من شركات عالمية.

شهادة من شركة عالمية في مهارات القيادة والإدارة.

شهادة في اللغة الإنجليزية.

خطوات التسجيل في المبادرة

1 - الدخول على موقع مبادة بناة مصر الرقمية من هنا، والضغط على التحق الآن.

2 - إنشاء حساب

ويتم إضافة بالريد الإلكتروني، وإدخال الرمز المرسل إلى البريد الإلكتروني، الضغط على تأكيد، إدخال كلمة السر، وبعدها إنشاء حساب.

3 - التسجيل في المبادرة

من خلال إدخال جميع البيانات الأساسية وتحميل الملفات ذات الصلة، وبعد الانتهاء من التسجيل يتم إرسال إيميل، يؤكد نجاح عملية التسجيل على البريد الإلكتروني المستخدم للتسجيل بالمبادرة.