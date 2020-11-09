مجدي الطيب من داخل مستشفى العزل: يبدو أن الأمر سينتهي مع صافرة النهاية

تدهورت الحالة الصحية للناقد مجدي الطيب، حيث إنه يعاني من فيروس كورونا المستجد، ويرقد داخل أحد مستشفيات العزل.

وكتب "الطيب" عبر حسابه الشخصي "فيس بوك"، "ومازالت المعركة مستمرة.. فيروس كورونا القاتل، يبحث عن ثغرة للإجهاز علي.. والمقاومة على أشدها من جانبي.. ويبدو أن الأمر سينتهي مع صافرة النهاية".

وكان الناقد الكبير مجدي الطيب، أغلن إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد عودته من الجونة بثلاثة أيام.

وكتب الطيب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ضيف ثقيل وغير مرغوب فيه دق على بابي فى غفلة من الزمن، كورونا.. دعواتكم".

هذا وأعلن عدد من الفنانين إصابتهم بفيروس كورونا، فور عودتهم من الجونة، وكانت منهم الفنانة "بسمة" حيث أعلنت من خلال "الوطن"، إصابتها بكورونا، وقالت: "أبلغت نبأ إصابتي لكل من تعامل معي بشكل دائم، وكذلك لمن خالطتهم في مهرجان الجونة السينمائي"، مضيفة أن الأعراض التي ظهرت عليها بسيطة وتشبه أعراض البرد العادي.

وتابعت: "اقتربت من مرحلة الشفاء بعد عودتي من الجونة الثلاثاء قبل الماضي، وعزلت نفسي منذ ذلك الحين".

وأعلنت الاستايلست، ريم العدل، عبر حسابها، إصابتها، وكتبت "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف".

وأضافت: "بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي. بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية. كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة. ربنا يسلّم الجميع".

أما عن إصابة تامر هاشم قالت: "تامر هاشم أعلن إصابته قبل الجونة أصلاً وأكيد تامر هاشم أشهر مني بس ما تعملش على تصريحه الزيطة اللي حصلت إمبارح عشان ماكانش في ساعتها جونة نلوم على منظميها.. كفايا يا جماعة ارحموا نفسكوا.. أنا ما شوفتش ناس بتتلكك عشان توقف الحياة بالطريقة دي. ربنا يسلّم ويحفظ الكل".