ارتفاع الأسهم الأمريكية بدعم نجاح تحالف فايزر وبيونتيك في لقاح كورونا

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، بأكثر من 1700 نقطة، في مستهل جلسة تعاملات اليوم الاثنين، بدعم التقارير الإيجابية حول نجاح لقاح تحالف شركتي الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر" والألمانية "بيونتيك"، في تجاوز المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وإعلان الشركتان أن العقار فعال بنسبة 90%.

وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي، بمقدار 1740 نقطة، بما نسبته 6.17%، ليصل إلى 29.944 نقطة، وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 164.80 نقطة، بما نسبته 4.71%، ليصل إلى 3665.50 نقطة، وزاد مؤشر "ناسداك" بمقدار 182 نقطة، بما نسبته 1.51%، ليصل إلى 12.257 نقطة.

وتواصل مؤشرات الأسهم الأمريكية رحلتها الصعودية في جلسة اليوم، خاصة بعد أن أكدت الشركتان الأمريكية والألمانية أنهما يخططان للتقدم للحصول على ترخيص استخدام طارئ إلى إدارة الغذاء والدواء بعد فترة وجيزة من استيفاء معايير السلامة، والمتوقع حاليًا أن يكون في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر.

وساعدت التقارير الإيجابية، في تقديم دفعة جديدة لسوق الأوراق المالية التي كانت متفائلة بالفعل بشأن نتيجة سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث حصل المرشح الرئاسي جو بايدن على أصوات تتجاوز 270 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي اللازمة للفوز بمنصب الرئاسة الأمريكية.

وسجلت البورصة الأمريكية مكاسب كبرى الأسبوع الماضي، الأقوى منذ شهر أبريل الماضي، بعد أن تزايدت التوقعات بإعلان بايدن الفائز.

وأوضح حسين سيد، كبير المحللين في فوركس تايم في قبرص، أن الكونجرس المنقسم سيؤدي إلى إبقاء الجمهوريين على الضرائب عند المستويات المنخفضة الحالية، وأن تبقى أسعار الفائدة قرب الصفر لفترة طويلة.

وأكد أن البيئة التي ستوفرها بيئة الكونجرس المنقسم بين الجمهوريين والديمقراطيين، من حيث الإبقاء على الضرائب منخفضة وانخفاض أسعار الفائدة هي أفضل بيئة لنمو الأسهم، خاصة في قطاع التكنولوجيا.