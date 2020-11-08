الصحة: لم نرصد أي أعراض غريبة على متطوعي اختبار لقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ الأبحاث السريرية التي تجرى على اللقاح الصيني لفيروس كورونا، لم ترصد أي أعراض غريبة على المتطوعين.

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، للكشف عن آخر مستجدات جائحة كورونا في مصر، أنّ أعراض الإنفلونزا تشبه أعراض كورونا، والفيصل في الأشعة والتحاليل.

ولفتت الوزيرة إلى أنّ هناك 50 مليون إصابة بالفيروس حول العالم، لافتة إلى ضرورة الاستفادة من دروس الموجة الأولى، وعدم الرغبة في الغلق، خاصة الأماكن الخاصة، إذ إنّ فقدان الوظائف أمر غاية في الخطورة .

وتعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد بشأن آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم واتس آب 01553105105، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.