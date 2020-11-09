وزير البترول: طاقة مصر الفائضة من الغاز مليار قدم مكعب يوميا

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن انتشار وباء كورونا يمثل تحديًا كبيرًا، لكن الوزارة اتخذت الإجراءات الاحترازية ونشرت الخطط، كما أن العملية الإنتاجية وتوزيع منتجات الوقود والغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، سواء في قطاعات الدولة الصناعية أو الاستهلاك المنزلي أو الطاقة وتوليد الكهرباء، لم تتأثر إطلاقًا.

وأضاف الملا، خلال تصريحات عبر شاشة "سكاي نيوز العربية": "استطعنا أن ننفذ خططًا لتخفيض الأعداد الخاصة بالعاملين في القطاعات المختلفة، حتى لا تتأثر العملية الإنتاجية، حيث بقوا في منازلهم في الفترة الأولى من الأزمة، ثم بدأنا بعد ذلك في اتخاذ كل الإجراءات على مستوى الأنشطة التوعوية والمتابعة وغرف العمليات المختلفة، وبدأنا بعد ذلك اعتبارًا من شهر أغسطس، نعمل بخطط التدريجية للعاملين، بحيث نحافظ على صحتهم وصحة عائلاتهم، وفي الوقت ذاته، لا تتأثر العملية الإنتاجية".

وتابع، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية واستخدام المطهرات والكحول، أصبح جزءً من ثقافة ووعي جميع العاملين في القطاع، مشيرًا إلى أن المجلس الطبي الأعلى بالوزارة، يتابع العاملين بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وأردف، أن مصر لديها من الطاقة التصديرية الفائضة من الغاز ما يوازي نحو مليار قدم مكعب في اليوم: "لا أستطيع القول إننا نصدر هذه الكميات على مستوى يومي، لأننا في الفترة السابقة، شهدنا انخفاضات كبيرة جدًا في الأسعار الخاصة بالغاز الطبيعي أو المسال، ومن هنا فإننا لا نصدر كل الكميات، لكن يمكننا القول، إننا لدينا من الطاقة مليار متر مكعب في اليوم، وكانت الكميات لدينا، تتراوح بين 300 مليون إلى 800 مليون قدم مكعب خلال الفترة الماضية".

وأوضح، أنه مع تعافي الأسواق، ستصل الدولة المصرية إلى المستهدف من كمية الغاز المصدرة بواقع مليار قدم مكعب يوميًا.