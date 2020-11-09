أستاذ اقتصاد: ارتفاع معدل النمو في مصر سيشجع على الاستثمار الأجنبي

قال الدكتور محمد الباغة، أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس، إن الاقتصاد هو الجسر الممتد بين أي بلدين لتقوية العلاقات بينهما وهذا ما استند عليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في كلمته أمام الغرفة التجارية المصرية البريطانية خلال الجلسة الافتتاحية الافتراضية لمؤتمر "أسبوع مصر: الطريق نحو النمو الاقتصادي المستدام".

وأضاف "الباغة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" أن مصر تحقق معدلات نمو مرتفعة في ظل جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، وهذا ما يجذب استثمارات أجنبية ومن بينها بريطانيا خاصة بعد معدلات تباطؤ النمو الاقتصادي في القارة الأوروبية بعد الإغلاق الكامل بسبب كورونا.

وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجعلها تبحث عن أفضل المواقع الاستثمارية في العالم ومن ضمنها مصر التي تعد شريك استراتيجي واقتصادي وثقافي لبريطانيا في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار "الباغة" إلى أن مصر أثبتت التماسك رغم جائحة كورونا وحققت معدل نمو 5.6% نهاية عام 2019، وكان ثالث أعلى معدل نمو بعد الصين والهند، وحافظت على أرقام جيدة وصلت إلى 3.4% رغم الجائحة لذا فإن مصر في انتظار استثمارات أجنبية الفترة المقبلة في ظل التسهيلات التي تقدمها للمستثمرين.

ولفت إلى أن أحد أسباب تحسن الاقتصاد المصري هو الاعتماد على المشروعات العملاقة وتنويع الاقتصاد من خلال فتح مسارات جديدة تشمل الاستثمارات الخضراء والاستثمار الذكي، في الوقت الذي شهدت بعض الدول المتقدمة أزمات اقتصادية بعد أزمة كورونا.