"الاستثمار" تبحث تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسودان

عقد المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لقاءً مع السفير محمد إلياس، سفير السودان لدى جمهورية مصر العربية؛ وذلك لبحث أوجه التعاون لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة في بيان اليوم، توافق الرؤى حول المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين؛ منها تشجيع مجتمعات رجال الأعمال في البلدين على إقامة مشروعات مشتركة تنموية في مصر والسودان، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المصرية في السودان.

وشهد اللقاء اتفاق الجانبين على قيام هيئة الاستثمار بتقديم الدعم الفني للجانب السوداني في مجال إعداد الفرص الاستثمارية والترويج لها وتهيئة البيئة التشريعية في السودان، فضلا عن استعراض الفرص الاستثمارية ذات الأولوية للجانب السوداني في مجالات الزراعة، الصناعات التحويلية، الأدوية، الإنتاج الحيواني، صناعة السكر، والتطوير العقاري.

وأشاد سفير جمهورية السودان بالعلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكداً أهمية زيادة التعاون في المجالات كافة بما يلبي طموحات البلدين الشقيقين، معربا عن ترحيبه بدعم هيئة الاستثمار للاستثمارات السودانية في مصر والمعاونة الفنية التي تقدمها الهيئة لتيسير مناخ الاستثمار في السودان.