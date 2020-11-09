استقرار الحالة الصحية لنشوى مصطفى.. ومصادر: "استغنت عن أجهزة التنفس"

استقرت الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى، بعدما أصُيبت بفيروس كورونا المستجد، ونقُلت على أثره إلى أحد المستشفيات بالعزل الصحي.

وعلمت "الوطن" من مصادر مقربة من الفنانة نشوى مصطفى، أن حالتها الصحية تتحسن بشكل ملحوظ، وتم نقلها خارج العناية المركزة، والاستغناء عن أجهزة التنفس الصناعي، وتسير بصورة منتظمة على بروتوكول علاج منظمة الصحة.

هذا وقد طمأن عبدالرحمن ابن الفنانة نشوى مصطفى، جمهور والدته عليها، مؤكدا استقرار حالتها الصحية.

وكتب "عبدالرحمن"، عبر "فيس بوك": "بفضل الله وبفضل دعوات حضراتكم، وبفضل مجهود أطباء وهيئة تمريض مستشفى العجوزة، أمى حالتها مستقرة الحمد لله، وبعتذر لعدم الرد، ربنا أعلم بينا أنا وأبويا وأختي، ألف شكر، بابلغ أمى كل تليفوناتكم وكومنتات حضراتكم ودعواتكم، لرفع حالتها النفسية، وبتكون فرحانة، ولله الحمد دائما وفي كل الأحوال".

وكان جمهور الفنانة نشوى مصطفى، فوجئ بإعلان إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها على فيس بوك: "ادعوا لي.. عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا".

وأضافت: "أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ما تستهونوش خلوا بالكم الكورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يا رب.. ادعوا لي".

وبعدها بساعات نشرت رسالة استغاثة عبر فيس بوك، وكتبت "بموت حرفيًا، بروتوكول العلاج ماعملش حاجة، حد يساعدني من وزارة الصحة ويقول لي أروح أنهي مستشفى". لتستجيب لاستغاثتها وزارة الصحة والدكتور أشرف زكي، ليعلن ابنها "عبدالرحمن" عبر حسابها على فيس بوك أنهم في طريقهم للمستشفى.