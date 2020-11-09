مكالمة 18 دقيقة تكشف سر اختفاء أبناء المذيع الـ5: "في بيت أبوهم"

مكالمة مدتها 18 دقيقة، كشفت تفاصيل البلاغ الكاذب حول اختطاف أبناء مذيع بإحدى القنوات الفضائية، وتهديده من قبل مجهولين بالقتل.

ونجحت أجهزة الأمن فى كشف تفاصيل كذب رواية خطف أبناء المذيع، وأن القصة هى وجود خلافات أسرية بين الأبناء ووالدهم، وأنهم تواجدوا بصحبة والدتهم فى الإسماعيلية، حيث أكدت تحريات المباحث خلال الـ 48 ساعة الماضية بالتنسيق مع الأمن العام، تفاصيل الواقعة، وتم ضبط جميع الأطراف، وجار التحقيق من قبل النيابة العامة.

وخلال البحث عن الحقيقة، نجح رجال المباحث فى التوصل إلى مكالمة هاتفية دارت بين الأب وابنته الكبرى مدتها 18 دقيقة طالبها فيها بالعودة للمنزل.

تحريات المباحث بمديرية أمن القليوبية، قالت إنها تلقت بلاغا من مذيع ومدير أحد البرامج الإعلامية بقناة فضائية، يفيد فيه بتغيب أبنائه الخمسة فى ظروف غامضة، وأن مجهولا اتصل به هاتفيا وطلب منه عدم إخطار الشرطة.

تم تشكيل فريق من ضباط المباحث بقسم شبرا الخيمة، وبجمع التحريات أثبت رجال المباحث كذب رواية الخطف، وتم الوصول إلى أن الأطفال الـ 5 كانوا متواجدين فى منزل الأب "المبلغ" قبل المحضر بأيام.

وكشفت التحريات أن زوجة المبلغ تركت المنزل وتقيم بصحبة أسرتها فى الإسماعيلية، وأنها دائمة الخلاف معه بسبب معاملته القاسية لها.

كما دلت التحريات أن الأب تشاجر مع أولاده قبل الحادث بأسبوع بسبب عدم موافقته على زواج ابنته الكبرى، وقرر الأشقاء الـ 5 ترك المنزل وتوجهوا إلى أسرة والدتهم بالإسماعيلية.

وأضافت تحريات المباحث أن الأب تواصل مع ابنته الكبرى، وطالبها بالرجوع إلى المنزل ورفضت، وقررت أنها سوف تقيم بمنزل خالها بصحبة والدتها وأشقائها.

وأكدت التحريات أن الأب حرر محضر الخطف والاختفاء بظروف غامضة فى محاولة لإرجاع أبنائه.