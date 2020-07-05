مباحث القليوبية تداهم أوكار المخدرات في عرب جهينة

داهمت قوة أمنية من مركز شبين القناطر التابع لمحافظة القليوبية أوكار البلطجية والخارجين عن القانون، بقيادة الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث شبين القناطر، وذلك استجابة لشكاوى عدة تقدم بها أهالي المنطقة.

كانت منطقة عرب جهينة قد شهدت انتشارا ملفتا بالمنطقة للخارجين عن القانون، بغرض بيع المخدرات بأنواعها المختلفة والضجيج العام وبعض أعمال البلطجة وعدم الالتزام بالآداب العامة، والذين يضربون بالقانون عرض الحائط، الأمر الذى دفع الأهالي إلى التقدم بشكاوى متكررة لجميع الجهات بتلك المنطقة.

قال الأهالي إن أعمال البلطجة وبيع المخدرات والسرقة اختفت بعد تحرك قوة من المباحث لردع المخالفين، ما تسبب في عودة الأمور لطبيعتها موجهين الشكر لقيادات مديرية أمن القليوبية وضباط قسم شرطة شبين القناطر بعد التدخل وأعادوا الانضباط للمنطقة والأهالى واختفاء أعمال البلطجة وتجارة المخدرات.