الغرباوي: وزير الشباب تخلى عن دعمه للدورة الـ5 من مهرجان شرم الشيخ

أعلن المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عن تخلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن دعمه للدورة الخامسة المقرر إقامتها منتصف الشهر الجاري.

وأشار "الغرباوي"، إلى أن تخلي الوزير عن المهرجان أدى إلى تقليص عدد ورش المهرجان لورشة واحدة يقدمها الفنان علاء قوقة.

وتقام خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر المقبل، فعاليات الدورة الـخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي والتي قد تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

وتقام هذه الدورة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO برئاسة المهندس محمد سيف الأفخم.

وقالت "عبدالدايم"، إن إطلاق شعلة المهرجان في دورته الجديدة الاستثنائية من مدينة السلام يؤكد للعالم حضارة مصر العريقة التي ترتكز إلى ألوان من الإبداع.

وأشارت إلى أن المسرح المصري يشهد حاليا حراكا ثريا ولافتاً، وأن انطلاق مهرجان مسرحي دولي في مدينة سياحية يحمل الكثير من القيم السامية التي تؤكد قيمة ومكانة الوطن فى قلب العالم ويعمل على زيادة الزخم الثقافي والفني على ساحة الإبداع المصري.

ورحب اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بإقامة الدورة الخامسة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 2020، مؤكدا علي استعدادات المدينة وجاهزيتها لاستقبال الضيوف من كل دول العالم طبقا لقرارات مجلس رئاسة الوزراء بنسبة 50% اشغالات.

وأضاف فوده، أن المدينة ما زالت تستقبل ضيوفها السياح من كل دول العالم حيث إن شرم الشيخ تسجل معدلاً جيدا منذ عدة أشهر في التصدي لجائحة كورونا، مؤكداً تقديم كل التيسيرات والإمكانيات لإقامة هذا الحدث الكبير.