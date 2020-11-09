عاجل.. إسقاط مروحية روسية في أرمينيا وأذربيجان تعترف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الاثنين، تعرض مروحية من نوع "مي- 24" تابعة لقواتها، للإسقاط فوق أرمينيا قرب الحدود مع أذربيجان، ما أدى إلى مقتل فردين من الطاقم وإصابة الثالث.

ومن جانبها، اعترفت أذربيجان بإسقاط المروحية الروسية فوق أرمينيا، وقدمت اعتذارا لموسكو، بحسب "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأفاد بيان للدفاع الروسية، بأن مروحية تابعة لها من نوع "مي-24" تعرضت اليوم في حوالي الساعة 17:30 بتوقيت موسكو لإطلاق نار من الأرض من منظومة دفاع جوي متنقلة.

وأوضح البيان أن الحادث وقع خلال مرافقة المروحية لقافلة سيارات للقاعدة العسكرية الروسية الـ102 في أراضي جمهورية أرمينيا وفي المجال الجوي بالقرب من بلدة إيرساخ قرب الحدود مع جمهورية ناخيتشيفان ذاتية الحكم التابعة لجمهورية أذربيجان.

وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن مقتل فردين من طاقم المروحية، بينما تم إجلاء الثالث بعد إصابته بجروح متوسطة إلى مطار المرابطة للمروحية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن المروحية سقطت في منطقة جبلية بأرمينيا، مضيفة أن قيادة القاعدة الـ102 الروسية في "جومريا" بأرمينيا تجري تحقيقا لتوضيح الطرف الذي أطلق النار على المروحية.

ويأتي هذا الحادث مع احتدام القتال في إقليم كارباخ المتنازع عليه بين الطرفين الأذربيجاني والأرميني.