أرمينيا تعلن تدمير مدرعة إسرائيلية استخدمتها أذربيجان في قرة باغ

قالت السكرتيرة الصحفية لوزارة دفاع أرمنيا، شوشان ستيبانيان، إنه تم تدمير عربة مدرعة إسرائيلية الصنع من طراز Sandcat استخدمتها القوات المسلحة الأذربيجانية خلال القتال في قره باغ.

وأضافت ستيبانيان، عبر قناتها في "تيليجرام": "لاحظ الخبراء العسكريون في أرمينيا أن أحد مقاطع الفيديو يظهر تدمير مركبات ساندكات المدرعة إسرائيلية الصنع. ونحن نؤكد صحة ذلك وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وقد بدأ القتال على خط التماس في قره باغ في 27 سبتمبر. وتتبادل أرمينيا وأذربيجان، الاتهام بالتسبب بإطلاق العنان للأعمال القتالية.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا، خلال اجتماع على مستوى وزراء الخارجية في موسكو بوساطة روسية يوم 10 أكتوبر، إلى اتفاق حول إعلان وقف إطلاق النار لأهداف إنسانية، لكن لاحقا تبادل الطرفان الاتهامات بخرقه.